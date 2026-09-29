Jurnaliștii britanici recomandă Carpații Meridionali drept alternativa europeană perfectă la Everest Base Camp

Pentru pasionații de drumeții montane, o călătorie până la faimosul Everest Base Camp din Nepal reprezintă adesea o provocare logistică și financiară uriașă. Totuși, jurnaliștii britanici de travel vin cu o propunere surprinzătoare și mult mai accesibilă pentru turiștii de pe continent: Carpații Meridionali din România.

Recomandarea a fost făcută în cadrul podcastului The Travel Expert with Simon Calder, difuzat vineri, 25 septembrie, unde expertul în turism Simon Calder și jurnalistul de travel Greg Dickinson, care scrie pentru publicația britanică The Telegraph, au răspuns la o întrebare primită din partea unui ascultător.

Acesta căuta o alternativă europeană, potrivită pentru o săptămână de hiking, deoarece partenera sa își dorea o vacanță la Everest Base Camp, destinație considerată prea îndepărtată.

Răspunsul lui Greg Dickinson a venit imediat, jurnalistul britanic nominalizând România fără nicio ezitare. El a explicat că unul dintre locurile la care se gândește mereu cu o deosebită plăcere, privind retrospectiv la numeroasele sale călătorii prin lume, este reprezentat de lanțul Carpaților Meridionali.

Dincolo de peisajele spectaculoase, expertul a subliniat accesibilitatea extraordinară a acestei destinații pentru turiștii europeni, Carpații Meridionali fiind la un zbor de câteva ore distanță de majoritatea orașelor mari din Europa și o călătorie cu trenul de la București până la Brașov. De acolo, turistul străin pășește direct în inima Transilvaniei, într-un cadru natural pe care Dickinson îl descrie drept un „peisaj sălbatic” de o frumusețe rară.

Recomandarea jurnalistului britanic nu este bazată pe simple documentări de pe internet, ci pe o experiență trăită la prima mână. Dickinson a călătorit el însuși în România și a explorat pădurile carpatine din apropierea orașului Zărnești, județul Brașov.

În cadrul podcastului, el a rememorat cu entuziasm drumețiile făcute alături de Dan Marin, un ghid local specializat în monitorizarea faunei sălbatice. Căutarea urșilor bruni în habitatul lor natural și urmărirea indiciilor lăsate de aceștia pe traseele montane au transformat vacanța într-o aventură memorabilă.

Dickinson a catalogat incursiunea din Carpați drept o experiență autentică și fascinantă, subliniind marele avantaj că se află la doar câteva ore de casă pentru un cetățean european.

Discuția din cadrul podcastului a fost concluzionată într-o notă plină de umor de către Simon Calder, care a rezumat perfect atractivitatea ofertei turistice românești. Jurnalistul a glumit spunând că, în loc să plece tocmai în Nepal pentru a-l căuta pe legendarul Yeti, turiștii pot alege România pentru a căuta urși bruni sau, de ce nu, pentru a merge pe urmele lui Dracula.

Fascinația lui Greg Dickinson pentru munții din România a fost documentată pe larg și într-un reportaj publicat anterior de platforma Rough Guides. Acolo, jurnalistul a descris în detaliu traseul parcurs la poalele Carpaților Meridionali, descoperirea urmelor proaspete de labe și a firelor de blană rămase pe trunchiurile copacilor.