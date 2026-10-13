Curtea de Apel București a decis: ofertele câștigătoare pe două tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8 trebuie reevaluate

Curtea de Apel București a decis marți, 13 octombrie, că ofertele declarate inițial câștigătoare pentru construirea tronsoanelor Iași-Ungheni și Târgu Frumos-Lețcani, din Autostrada Unirii A8, trebuie reevaluate. Deciziile vizează asocierile conduse de Itinera, respectiv Danlin XXL.

Decizie privind contractul tronsonului Iași - Ungheni

Contractul SAFE pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 Iași-Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) la data de 2 iulie 2026 cu asocierea Itinera S.P.A. (lider) - Saipem S.P.A. - ICM S.P.A. Firma italiană câștigase licitația cu o ofertă de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, la numai 0,06 puncte înaintea companiei Erbașu. Atribuirea contractului a fost contestată în instanță de firmele Construcții Erbașu și Concelex. Deși acesta a fost semnat, efectele sale au fost suspendate de instanță pe 5 august.

De această dată, pe 13 octombrie, judecătorii Curții de Apel București au admis contestația Construcții Erbașu și, parțial, pe cea a Concelex împotriva ofertei Itinera. Instanța a anulat parțial raportul procedurii și actele aferente, numai în privința modului în care a fost evaluată oferta firmei italiene.

„Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea Concelex S.R.L. în dosarul dosarul nr. 1711/2026 în ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea Itinera. Admite contestaţia formulată de către contestatoarea Construcţii Erbaşu S.A. în dosarul nr. 1717/2026, în ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea Itinera. Anulează, în parte, Raportul procedurii nr. 1104/1204/22.04.2026, a comunicărilor rezultatelor procedurii şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii raportului (...) şi a actelor subsecvente, numai în ceea ce priveşte modalitatea de evaluare a ofertei depuse de către Asocierea Itinera”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

CNIR trebuie să reevalueze oferta Itinera în termen de 20 de zile de la primirea deciziei și să emită un nou act de evaluare, în vederea stabilirii clasamentului. Hotărârea instanței este definitivă.

„Obligă Autoritatea Contractantă să reevalueze oferta Asocierii Itinera, în termen de 20 de zile de la primirea prezentei decizii, precum şi să emită un nou act de evaluare, cu consecinţa continuării procedurii de evaluare, în vederea stabilirii clasamentului, cu respectarea considerentelor Deciziei intermediare nr. 720/05.08.2026, precum şi a considerentelor prezentei decizii şi a legislaţiei privind achiziţiile publice. Respinge cererile de intervenţie accesorie formulate de către Asocierea Itinera, ca neîntemeiate. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de către Construcţii Erbaşu S.A. şi Concelex S.R.L., în ceea ce privește oferta Asocierii Itinera. Definitivă”, se mai arată în hotărâre.

Tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) este de 15,5 kilometri. Contractul include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova. În cadrul proiectului a fost prioritizat și segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Situația tronsonului 2 Târgu Frumos - Lețcani

Curtea de Apel București a dat o decizie și în ceea ce privește tronsonul 2 Târgu Frumos - Lețcani, parte a Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni, finanțată prin SAFE.

CNIR a desemnat drept câștigătoare pentru acest lot asocierea condusă de firma românească Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha la data de 8 aprilie 2026. Imediat după anunțarea câștigătorului, rezultatul procedurii a fost contestat.

Iar Curtea de Apel București a respins pe 13 octombrie plângerea Makyol, dar a admis plângerile Strabag și Danlin XXL împotriva deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Instanța a dispus reevaluarea ofertei Danlin XXL.

Amintim că Danlin a fost desemnată câștigătoare cu punctaj maxim și o ofertă de 4,57 miliarde de lei, fără TVA.

„Respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de către Strabag cu privire la plângerea formulată de Makyol în dosarul nr. 5265/2/2026. Respinge ca nefondată plângerea formulată de către petenta MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.Ş., în dosarul nr. 5265/2/2026. Admite plângerea formulată de către petenta STRABAG S.R.L., în dosarul conexat nr. 5266/2/2026. Admite plângerea formulată de către petenta ASOCIEREA DANLIN XXL S.R.L. - GROMA HOLD LTD - INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. - EVROPEISKI PATISHTA, în dosarul conexat nr. 5267/2/2026. Modifică în parte Decizia C.N.S.C. nr. 2413/C10/1523, 1525, 1550, 2526 din 27.07.2026, în sensul că respinge ca neîntemeiată critica din contestaţia formulată de contestatoarea Strabag S.R.L. în dosarul C.N.S.C. nr. 1525/2026, vizând nerespectarea de către oferta Asocierii Danlin a cerinţelor privind consolidările din zona VO28D/Bahlui, şi dispune reevaluarea ofertei Asocierii Danlin conform considerentelor prezentei decizii”, potrivit Curții de Apel București.

Deși hotărârea instanței este definitivă, procesul continuă și în noiembrie.

„Fixează termen de judecată la data de 11.11.2026, ora 09:00, pentru când se citează părţile, în vederea discutării cererii de intervenţie principală formulate de către Strabag S.R.L. în dosarul C.N.S.C. nr. 1550/2026, precum şi a excepţiilor invocate de către Strabag S.R.L. în dosarele C.N.S.C. nr. 1523/2026 şi nr. 1550/2026, neanalizate de Consiliu. Definitivă”, se mai arată în hotărâre.