Contractului tronsonului Iași – Ungheni a fost suspendat de instanță

Decizia instanței a venit la doar o lună de la semnarea contractului de către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) cu o asociere de firme italiene condusă de compania Itinera SPA.

Pe 5 august 2026, Curtea de Apel București a admis plângerile formulate de către cei doi contestatari Erbașu și Concelex, cât și de asocierea Itinera S.P.A. – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A. (câștigătoarea licitației n.r.) împotriva deciziei CNSC la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4.

Totodată, instanța a dispus suspendarea contractului până la soluționarea definitivă a cauzei. Hotărârea este definitivă. Următorul termen al procesului a fost stabilit pe 30 septembrie 2026.

„Admite plângerile formulate de petentele Erbașu şi Concelex şi modifică decizia CNSC, conform considerentelor prezentei decizii. Admite plângerea formulată de petenta Itinera şi desfiinţează în parte decizia CNSC, în sensul că respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes a contestaţiei formulate de contestatoarea Itinera. În vederea soluţionării contestaţiei formulate de Itinera, precum şi a celorlalte motive neanalizate de CNSC, acordă termen de judecată la data de 30.09.2026, ora 9:00 (…). Suspendă executarea contractului până la soluţionarea cauzei. Definitivă”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.

Contractul SAFE pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 Iași-Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) a fost semnat la data de 2 iulie 2026 cu asocierea Itinera S.P.A. – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A., după decizia favorabilă a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), a transmis, miercuri, CNIR.

Amintim că, anterior, pe 24 aprilie 2026, CNIR a desemnat câștigătoare asocierea condusă de Itinera cu o ofertă de 3,57 miliarde de lei, fără TVA.

Și tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani este blocat în contestații

Tronsonul 4 din A8 nu este singurul lot din această autostradă care este cu probleme. De asemenea, tronsonul 2 Târgu Frumos-Lețcani a rămas nesemnat, după ce a fost blocat în contestații timp de mai multe luni.

CNIR a desemnat drept câștigătoare pentru acest lot asocierea condusă de firma românească Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha la data de 8 aprilie 2026. Imediat după anunțarea câștigătorului, rezultatul procedurii a fost contestat. CNSC a admis, recent, în parte, mai multe contestații și a dispus măsuri de remediere către CNIR.