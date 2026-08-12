45 de kilometri din A8 intră în august în proiectare

Cele patru tronsoane ale Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni sunt finanțațe prin mecanismul european SAFE, fiind gestionate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Tronsoanele 1 și 3 intră oficial în proiectare din 24 august, iar cealaltă parte rămâne blocată în contestații sau în instanță, după caz.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, de 27 de kilometri, va fi construit de asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB (grupul de firme UMB, condus de Dorinel Umbrărescu n.r.) și firma Euro-Asfalt. Valoarea contractului este de 4,87 miliarde lei, fără TVA. Acest tronson include: 36 de structuri, poduri și viaducte, patru tuneluri, respectiv trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

În schimb, tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), de 17,7 kilometri, va funcționa ca o centură de mare viteză pentru orașul Iași și va fi executat de spaniolii de la FCC Construcción pentru 3,93 miliarde de lei, fără TVA. Pe acest lot vor fi construite: 18 poduri și pasaje; 6 tuneluri; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Tronsonul 2 este blocat în licitație

Din păcate, pe restul traseului e blocaj total. Pe tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de 28,6 kilometri, rezultatul licitației a fost contestat, iar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a cerut reevaluarea ofertelor.

CNIR estimează că reevaluarea ofertelor se va încheia la sfârșitul lunii septembrie, pas ce va debloca atribuirea contractului. Târgu Frumos-Lețcani este singurul contract de proiectare și execuție al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni care a rămas nesemnat. 

Autostrada Unirii A8, cu frâna trasă pe sectorul Târgu Neamț - Iași - Ungheni: Două tronsoane intră în proiectare, restul e blocat în instanță și contestații

Tronsonul 2, de pe raza județului Iași, a fost atribuit pe 7 aprilie 2026 firmei construcții Danlin XXL. Rezultatul licitației, coordonate de CNIR, a fost atacat prin patru contestații, două depuse de Strabag, iar câte una de firmele turcești Makyol și Kalyon.

Traseul care traversează un relief dificil și zone extrem de aglomerate va necesita structuri rutiere impresionante. În total, proiectul include 33 de poduri și pasaje, dar și două tuneluri pentru a străpunge zonele de relief înalt. Accesul pe acest lot se va face prin 3 noduri rutiere de mare viteză, amplasate strategic la Podu Iloaiei, Lețcani și la conexiunea cu drumul de legătură spre DN28.

Tronsonul 4 este suspendat de către instanță

Blocaj este și pe tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), de 15,5 kilometri. Deși contractul a fost semnat pe 2 iulie cu asocierea italiană condusă de Itinera SPA, în urma plângerilor depuse de firmele Erbașu şi Concelex s-a ajuns în instanță, iar Curtea de Apel București a admis cererile și a suspendat executarea contractului.

Lucrările sunt, astfel, blocate până la soluționarea definitivă a cauzei. Următorul termen al procesului a fost stabilit pe 30 septembrie 2026, dar, potrivit surselor Libertatea, CNIR a făcut, în instanță, cerere de urgentare a cauzei, pentru a se acorda un termen mai apropiat. În final, s-a stabilit data de 19 august pentru judecarea procesului.

Contractul pentru tronsonul 4 include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova. În cadrul proiectului a fost prioritizat și segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Autostrada Unirii A8, cu frâna trasă pe sectorul Târgu Neamț - Iași - Ungheni: Două tronsoane intră în proiectare, restul e blocat în instanță și contestații

Pe traseul acestui tronson, care se întinde pe o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două noduri rutiere, inclusiv o conexiune cheie cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va măsura 1.760 de metri. Contractul include și realizarea primilor 5 kilometri de autostradă care vor fi construiți dincolo de Prut, în Republica Moldova.

Cu miliarde de lei din fonduri europene SAFE pe masă, Autostrada Unirii A8 avansează într-un ritm mixt, unde birocrația ține pasul cu utilajele.

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