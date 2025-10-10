I s-a reproșat că vrea „like-uri pe TikTok”

Un jurnalist a întrebat-o pe Diana Buzoianu despre iazul de la Bozânta, care reprezintă cel mai mare risc de poluare pentru cetățenii din zonă, însă aceasta i-a reproșat că vrea doar să obțină „like-uri pe TikTok”.

Reproșul că jurnalistul vrea „like-uri pe TikTok” este un atac la persoană și la motivațiile jurnalistului, în loc să abordeze substanța întrebării. Este o tactică de a discredita interlocutorul și de a evita răspunsul direct.

Iazul de la Bozânta este descris ca „cel mai mare risc de poluare pentru cetățenii din zonă”. A minimaliza o astfel de preocupare majoră, sugerând că întrebarea este motivată de dorința de popularitate pe rețelele sociale, denotă o lipsă de seriozitate față de problemele cetățenilor și față de propriul portofoliu.

„Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc pentru populație. Când vom găsi un mecanism de finanțare. Acest mecanism pe care am vrea să-l creăm va putea să prioritizeze lucrările care au cel mai mare risc. Iazul de la Bozânta este iazul cu cel mai mare risc. Astăzi nu există nici măcar un dosar depus pentru exploatarea iazului Bozânta”, a declarat Diana Buzoianu.

„Nu ieșiți de aici!”

Jurnalistul a afirmat însă că nu i se răspunde la întrebare pentru că „nu știți subiectul”. „Aveți un politician în fața dvs. Dacă dvs aveți impresia să puneți presiune publică să obțineți like-uri pe TikTok”, a răspuns Buzoianu.

În anul 2000, pe 30 ianuarie, în urma precipitaţiilor abundente şi a topirii zăpezii, iazul de la Bozânta s-a spart şi tone de steril cu cianuri s-a deversat în emisar (pârâul care se scurge din iaz) şi de acolo a ajuns în râul Lăpuş, de unde s-a deversat în Tisa, creând o poluare transfrontalieră.

Un alt incident a fost provocat de un bărbat din sală care a încercat să ia cuvântul, fără a reuși, la conferința la care participa Diana Buzoianu. El i-a întrerupt pe vorbitori și apoi s-a adresat ministrei Mediului. „Nu ieșiți de aici!”, a spus bărbatul. Ulterior, el a mai spus că „nu ieșiți de aici până nu stați de vorbă cu mine”, dar a fost scos din sală de jandarmi.

