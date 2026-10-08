Relația tumultuoasă dintre președintele Statelor Unite și cel mai bogat om din lume a marcat un nou capitol spectaculos la Washington. Donald Trump l-a premiat joi pe Elon Musk cu cea mai înaltă distincție științifică americană, confirmând revenirea patronului SpaceX și Tesla în cercul de influență de la Casa Albă, după o perioadă lungă de tensiuni și acuzații reciproce.

În cadrul ceremoniei desfășurate la un institut de pace din capitala americană, instituție redenumită recent după numele liderului de la Casa Albă, șase titani ai industriei tehnologice au fost recompensați pentru contribuțiile lor. Totuși, atenția tuturor celor prezenți s-a concentrat pe momentul dintre Trump și fondatorul SpaceX, aflat la prima sa apariție majoră alături de președinte după demisia scandaloasă din fruntea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Elon Musk, numit „Thomas Edison al vremurilor noastre”

Liderul american i-a aduse laude patronului X și Tesla, catalogându-l drept o resursă strategică pentru națiunea americană și comparându-l cu unul dintre cei mai mari inventatori din istorie.

„Elon este o comoară națională și reprezintă varianta modernă a lui Thomas Edison. Vreau să te felicit, Elon. Ești prietenul meu și un om cu totul special”, a declarat Donald Trump în cadrul summitului intitulat sugestiv „Știința: O nouă Epocă de Aur”.

În ciuda declarațiilor calde, limbajul corpului a trădat reziduul tensiunilor trecute. Trecerea medalei din lemn în mâinile miliardarului s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, dar rigidă, cei doi evitatând contactul vizual direct, în ciuda gesturilor amicale de pe scenă.

Cine sunt ceilalți moguli din IT premiați la Washington

Alături de Elon Musk, alte nume fundamentale din industria tehnologică globală au primit distincții de stat:

Sergei Brin, cofondator al gigantului Google;

Jensen Huang, directorul executiv al companiei Nvidia;

Lisa Su, conducătoarea gigantului din domeniul microprocesoarelor AMD.

Totodată, Michael Dell, fondatorul Dell, și Satya Nadella, directorul executiv al Microsoft, au primit Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare, cel mai înalt premiu american oferit în acest domeniu.

De la prietenie și sprijin financiar la amenințări cu deportarea

Reconcilierea publică dintre cei doi vine după o perioadă de extremă intensitate politică și personală. În primăvara anului trecut, prezența lui Elon Musk la Washington părea de neclintit. Miliardarul, care a fost cel mai mare donator individual în campania prezidențială din 2024, își stabilitase biroul chiar în complexul Casei Albe, coordonând restructurările masive din administrația federală.

Colaborarea s-a prăbușit însă violent în mai 2025, când Musk a criticat dur pachetul legislativ fiscal susținut de administrație, numindu-l „complet lipsit de rațiune”. Ruptura care a urmat a adus declarații extrem de dure: președintele american a sugerat posibila deportare a magnatului născut în Africa de Sud, în timp ce Musk a lansat atacuri dure pe rețeaua X.

Cu toate acestea, dependența strategică a programului spațial și de apărare al SUA de rachetele SpaceX a menținut o punte de legătură. Reapropierea s-a produs treptat în ultimele luni, Musk participând recent la dineul de stat oferit pentru președintele Chinei, Xi Jinping, dar și la consultările la nivel înalt privind viitorul inteligenței artificiale.

Omagiu pentru unchiul John Trump, profesor la MIT

Evenimentul de la Washington a avut și o dimensiune personală pentru șeful statului. În cadrul ceremoniei, Donald Trump a primit cadrul festiv cu Medalia Națională pentru Știință acordată postum unchiului său, John Trump, fost profesor universitar la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology (MIT), decedat în 1983.