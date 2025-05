Elon Musk îl părăsește pe Donald Trump

Miliardarul american a confirmat pe X că pleacă din funcția de angajat guvernamental special, mulțumindu-i lui Donald Trump pentru încredere.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

„Aș dori să-i mulțumesc președintelui @realDonaldTrump pentru oportunitatea de a reduce cheltuielile risipitoare. Misiunea @DOGE se va întări în timp, pe măsură ce va deveni un mod de viață în întregul guvern”, a mai scris Musk

DOGE, departamentul de eficiență condus de Musk

În perioada cât a lucrat pentru guvern, Elon Musk a condus Department of Government Efficiency (DOGE), o structură care avea ca scop reducerea cheltuielilor nejustificate. Acesta a susținut că, sub conducerea sa, DOGE a economisit 160 de miliarde de dolari, prin eliminarea unor contracte considerate inutile și prin modernizarea sistemelor IT, scrie BBC.

Printre realizările anunțate de DOGE s-au numărat:

anularea a 269 de contracte, în valoare totală de 255 de milioane de dolari

digitalizarea procesului de pensionare al angajaților federali

curățarea bazelor de date ale sistemului de Securitate Socială

măsuri pentru protejarea integrității votului

Mandatul lui Musk, unul extrem de controversat

Deși Musk a fost lăudat de unii pentru măsurile de tăiere a costurilor, mandatul său a fost și intens criticat. Analiștii au estimat că reformele DOGE ar putea duce la pierderi de productivitate de până la 135 de miliarde de dolari, procese în instanță și perturbări în servicii publice.

Au existat și îngrijorări legate de posibile conflicte de interese, având în vedere că Musk este implicat în mai multe afaceri cu potențial impact guvernamental. În plus, o parte din opinia publică s-a declarat nemulțumită de implicarea lui politică: 54% dintre americani îl privesc nefavorabil, potrivit sondajelor.

Mai mult, acțiunile controversate ale lui Elon Musk au dus și la o prăbușire a acțiunilor Tesla, companie deținută de miliardarul american. Conform datelor preliminare furnizate de firma de cercetare de piață Dataforce, vânzările Tesla în Europa au scăzut cu peste 38% în primele patru luni ale anului, în luna aprilie cu 46,2%, iar noul model Tesla Y a fost refuzat pe piața din Europa.

În ultima perioada, el s-a retras din activitatea politică și din a-i oferi sprijin lui Trump puțin câte puțin și, recent, Elon Musk a declarat pentru CBS News că este „dezamăgit” de noul proiect de lege propus de Donald Trump, care include reduceri masive de taxe și o creștere a cheltuielilor pentru apărare. Miliardarul a spus că acest plan „subminează munca depusă de echipa DOGE” și că „în loc să reducă deficitul bugetar, îl mărește”.

