Dunărea a ajuns la cota „zero” la Galați. Explicația fenomenului paradoxal observat de experții navali

Debitul Dunării a ajuns la un nivel alarmant din cauza secetei severe care afectează întregul bazin hidrografic. La stația din Galați, apele fluviului au atins din nou pragul critic de zero centimetri, o valoare extrem de scăzută pentru această perioadă a anului, când nivelul normal ar fi trebuit să depășească 300 de centimetri.

În ciuda scăderilor înregistrate pe tot parcursul fluviului, pe sectorul maritim se produce o dinamică hidrologică neobișnuită, relatează Monitorul de Galați.

În timp ce debitul la intrarea în țară a scăzut dramatic la aproximativ 1.200 de metri cubi pe secundă, în porturi precum Galați, Brăila, Isaccea și Tulcea s-au înregistrat ușoare creșteri zilnice ale nivelului apei, de aproximativ 2 centimetri.

Conform explicațiilor oferite de reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, această situație paradoxală este cauzată de diferența de nivel dintre fluviu și Marea Neagră.

Scăderea accentuată a volumului de apă dulce face ca nivelul mării să îl depășească pe cel al fluviului la gură de vărsare, generând un efect de maree care împinge apa din mare înapoi în amonte.

„Singura explicație e că Dunărea a scăzut atât de mult încât mareea face ca în anumite zone să fie la un nivel mai mare”, a confirmat Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galați, subliniind caracterul excepțional al evoluției cotelor actuale.

În timp ce pe sectorul maritim apa crește ușor datorită acestui efect, pe alte secțiuni ale fluviului retragerea masivă a apei a lăsat la vedere fundul albiei, așa cum se întâmplă în zona localității Rasova.

Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând pe 7 octombrie la 1.230 mc/s, mult sub media multianuală de 3.900 mc/s, potrivit unui anunţ făcut miercuri de Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), citat de News.ro.