Traficul pe Dunăre este blocat în dreptul localității Capidava, din județul Constanța, la kilometrul 280, după ce nava VOLUNTAS a eșuat din cauza depășirii pescajului recomandat.

Autoritățile au intervenit cu draga PARMA pentru restabilirea navigatiei

Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați a transmis vineri, 9 octombrie, că nava respectivă a eșuat în urmă cu câtreva zile, pe 6 octombrie.

„În data de 06.10.2026, a avut loc un eveniment de navigație la km 280, în dreptul localității Capidava, soldat cu eșuarea navei VOLUNTAS care a atins fundul apei având un pescaj de 1,95m, peste cel comunicat. Menţionăm că pe site-ul AFDJ, adâncimile minime navigabile în zona respectivă erau de 1,9 m, iar nivelul Dunării era în scădere, pentru punctul critic Capidava”, se arată într-un comunicat emis de AFDJ Galați.

Ulterior, nava VOLUNTAS a modificat adâncimile din zonă în timpul manevrelor de dezeșuare și a blocat traficul. În cele din urmă, autoritățile au intervenit cu draga PARMA pentru reluarea navigației.

„Nava a efectuat manevre de dezeşuare, afectând astfel adâncimile minime din zona Km280, blocând traficul. Administrația Fluvială a Dunării de Jos face toate demersurile pentru restabilirea navigatiei în zonă prin începerea lucrărilor de dragaj cu draga PARMA, imediat după efectuarea măsurătorilor hidrografice”, potrivit sursei citate.

AFDJ Galați a transmis tuturor participanților la traficul pe Dunăre „să respecte cu strictețe informațiile referitoare la adâncimile minime de navigație publicate zilnic pe site-ul Regiei pentru a evita producerea de noi evenimente de navigație”.

De asemenea, instituția amintește că tranzitarea zonelor dificile trebuie făcută sub coordonarea căpităniilor portuare din zonele respective.

S-a cerut ajutorul Ministerului Transporturilor

Înainte de luarea unei măsuri pentru restabilirea navigației pe Dunăre, Organizația Patronală Constanța Port Business Association (CPBA) s-a adresat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați. Acetia au solicitat intervenția de urgență pentru deblocarea traficului fluvial pe Dunăre, în zona kilometrului 280.

În zona afectată ar fi fost blocate 30 de împingătoare și nave autopropulsate, precum și peste 100 de barje.