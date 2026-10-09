Execuția autorului atacului de la Fort Hood va fi transmisă în direct online, anunță Pentagonul

Statele Unite intenționează să transmită public execuția fostului maior al armatei americane Nidal Hasan, condamnat pentru atacul armat de la Fort Hood din 2009, potrivit BBC. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că evenimentul va putea fi urmărit de public, marcând astfel prima execuție publică în SUA din ultimele decenii și o decizie fără precedent în epoca modernă.

Nidal Hassan a fost condamnat la moarte pentru uciderea a 13 soldați americani

Nidal Hasan, fost psihiatru militar, a fost condamnat la moarte pentru uciderea a 13 soldați americani neînarmați în atacul armat de la baza militară Fort Hood, Texas, pe 5 noiembrie 2009.

Atacul a avut loc într-o clădire medicală aglomerată, unde soldații așteptau controale și vaccinuri înainte de a fi trimiși în misiune. Hasan a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului, descris ca fiind cel mai grav incident non-combat asupra unei baze militare americane.

Execuția atacatorului de la Fort Hood va fi transmisă public

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că execuția lui Hasan va fi publică și transmisă în direct, subliniind:

„Ne vom asigura că oamenii pot să o urmărească, că este publică. Oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe serioase pentru astfel de fapte”. Hegseth a precizat că Hasan va fi executat prin pluton de execuție format din soldați, la Fort Hood, pe 3 decembrie.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că secretarul apărării a făcut recomandarea, iar președintele Donald Trump a aprobat-o. BBC a solicitat un comentariu Casei Albe cu privire la susținerea transmiterii live a execuției.

Cum ar putea scăpa Hasan de execuție

Execuțiile militare în SUA necesită aprobarea președintelui, o revizuire în apel și o decizie finală privind legalitatea. Procesul de apel în cazul lui Hasan nu s-a încheiat, iar avocatul John Mills, care lucrează cu deținuți condamnați la moarte, a declarat că este probabil ca Hasan să solicite revizuirea condamnării și sentinței în instanța federală, ceea ce ar putea duce la suspendarea execuției.

Mills a afirmat că ar fi surprins dacă execuția ar avea loc la data anunțată și a catalogat decizia de a o transmite live drept o încercare de a atrage atenția din partea administrației Trump.

Decizia Pentagonului a stârnit un val de reacții în SUA

Eugene R. Fidell, lector invitat la Yale Law School, a calificat decizia drept „cu adevărat nefericită”, afirmând: „Să transmiți live o execuție este ceva de pe vremea Evului Mediu. Într-un fel, am crezut că am depășit asta ca societate, cel puțin așa am crezut până azi”. Fidell a adăugat că eventualele acțiuni legale inițiate de Hasan ar putea dura ani, depășind mandatul președintelui Trump.

Deborah Denno, profesoară de drept la Fordham University, a subliniat că nu a existat niciodată o execuție transmisă live în SUA și că un astfel de eveniment ar impune un nivel de transparență fără precedent. Ea a atras atenția asupra aspectelor legate de restricționarea accesului minorilor și de politicile platformelor online privind conținutul violent.

Rețelele sociale interzic explicit transmiterea conținutului

Nu este clar pe ce platformă ar putea fi difuzată execuția. Marile rețele sociale, precum Meta (Instagram, Facebook, Threads), YouTube, TikTok și X, interzic explicit transmiterea live a conținutului violent sau a imaginilor cu moartea.

TikTok, de exemplu, nu permite conținut extrem de grafic sau violent, iar politica X prevede eliminarea conținutului care arată momentul morții unei persoane la solicitarea familiei sau a unui reprezentant autorizat. Platforma Truth Social, deținută de Donald Trump, nu dispune de funcție de transmisie video live pentru utilizatori.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961

Potrivit Amnesty International, anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, însă doar două dintre acestea au fost publice. În 2025, în Iran au avut loc 11 execuții publice, iar în Afganistan - șase. Cele mai multe execuții au fost raportate în China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și SUA.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961, când un soldat american a fost spânzurat, iar ultima execuție militară prin pluton de execuție a avut loc în ianuarie 1945.

Administrația Trump a susținut pedeapsa cu moartea

Președintele Donald Trump a susținut în mod constant pedeapsa cu moartea, inclusiv prin publicarea unor anunțuri în 1989 în favoarea execuției unui grup ulterior exonerat.