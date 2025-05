Simion: „Sunt la Bruxelles. Luptăm pentru România”

Pe 15 mai, joi, când era programată o dezbatere la TVR, George Simion a anunțat că se află la Bruxelles.

„Azi sunt la Brussels. Din vina guvernelor neserioase, EcoFin ne va stopa în iunie fondurile. Azi concentrarea mea va fi pe reînceperea discuțiilor ca această decizie nedreaptă să nu se aplice! Luptăm pentru România!”, a scris liderul AUR.

El a mai spus că nu a fost consultat cu privire la data confruntării și că organizarea TVR ar fi fost „pe sub masă”.

TVR se împarte: dezbatere joi cu Nicușor Dan, vineri cu George Simion

Postul public a transmis prin e-mail un comunicat oficial în care anunță că va organiza două emisiuni separate, joi – cu Nicușor Dan și vineri – cu George Simion.

„O dezbatere comună nu a fost posibilă”, a precizat TVR, care spune că a făcut eforturi pentru a aduce cei doi candidați la aceeași masă, dar echipele lor nu au ajuns la un consens.

„În urma rezultatelor din primul tur, TVR a transmis imediat invitaţii pentru o confruntare directă între cei doi candidaţi calificaţi în turul al doilea. În acest sens, pe data de 6 şi 8 mai, au fost transmise invitaţii oficiale către ambele echipe de campanie pentru participarea la o dezbatere electorală.

După un amplu proces de consultare şi negociere cu echipele de campanie ale celor doi candidaţi, s-a constatat că, din motive de agendă, o dezbatere comună nu a fost posibilă. În consecinţă, ţinând cont de importanţa majoră a informării corecte a electoratului, Televiziunea Română a propus mai multe variante de dată şi oră pentru realizarea acestor emisiuni, în perioada 14-16 mai 2025.

În urma comunicărilor cu echipele candidaţilor, TVR a primit confirmarea domnului Nicuşor Dan pentru participarea la o emisiune-dezbatere ce va avea loc joi, 15 mai, începând cu ora 21.00. De asemenea, domnul George Simion şi-a manifestat disponibilitatea de a participa la o dezbatere vineri, 16 mai, începând cu ora 19.00. Confirmarea definitivă a participării sale este aşteptată în cursul zilei astăzi”, se arată în comunicatul emis de postul public de televiziune.

Nicușor Dan a acceptat toate invitațiile, Simion a fost un scaun gol

Nicușor Dan a transmis că a confirmat participarea la toate televiziunile care i-au lansat invitații.

„Noi avem o discuție directă cu televiziunile care ne-au invitat, care sunt Digi – luni, Antena 3 – marți, RTV – miercuri, TVR – joi, Antena 1 și ProTV – vineri. Noi am confirmat la fiecare”, a spus el.

Pe 14 mai, miercuri, ambii candidați erau așteptați la o dezbatere găzduită de comediantul Cosmin Nedelcu (Micutzu), la ora 17.00, pe canalul său oficial de YouTube.

Nicușor Dan s-a prezentat, însă George Simion a lipsit, deși confirmase prezența. Cu doar câteva minute înainte de începere, liderul AUR a anunțat pe Facebook că se află în Italia.

Singura confruntare față în față a candidaților la prezidențiale

Până acum, singura dezbatere în care George Simion și Nicușor Dan s-au întâlnit față în față a fost cea organizată de postul Euronews.

De atunci, cei doi au evitat constant să participe simultan la dezbateri, invocând motive organizatorice, lipsă de consultare sau, în cazul lui Simion, absențe motivate de deplasări externe.

„E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul. Dacă anunţi că mergi la o dezbatere te duci. Eu mi-am făcut programul în funcţie de aceste dezbateri programate în fiecare seară la diferite posturi de televiziune. Este a treia oară când domnul Simion nu vine. Cred că dacă vrei să fii preşedintele României trebuie să stai faţă în faţă cu românii şi să răspunzi la întrebările pe care ziariştii ţi le pun“, a comentat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Simion: „El trebuie să alerge după mine”

George Simion a refuzat participarea la mai multe confruntări în ultimele zile.

„Nu am confirmat nicio participare la vloggerul Micutzu. Am avut deja 7 dezbateri unde favoritul vostru nu s-a prezentat, el trebuie să alerge după mine, nu eu după el”, a scris Simion.

Lista completă a dezbaterilor ratate:

Nicușor Dan a lipsit de la:

Realitatea PLUS – 9 mai

Camera de Comerț și Industrie – 13 mai

George Simion a lipsit de la:

Digi24 – 12 mai

Antena 3 – 13 mai (era în Polonia)

România TV – 14 mai (era în Italia)

Podcastul lui Micutzu – 15 mai

TVR – 15 mai (aflat la Bruxelles)

George Simion a transmis un mesaj către postul RTV, în care îşi explică absenţa de la dezbatere, anunță News.ro

„Îmi exprim părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la RTV. Am spus de la început că dacă nu se întâmplă ceva major şi nu am o întâlnire extraordinară în program voi ajunge“, a spus candidatul la prezidențiale. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale are loc duminică, 18 mai.

