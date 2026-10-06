George Simion încearcă să convingă PSD să semneze pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Să deblocăm țara”

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Liderul AUR, George Simion, a solicitat marți suspendarea președintelui Nicușor Dan, anunțând că va distribui parlamentarilor PSD un tabel pentru strângerea de semnături.
„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a transmis Simion pe Facebook. Liderul AUR i-a îndemnat pe susținători să facă presiuni asupra parlamentarilor PSD pentru a susține demersul.
Declarația vine pe fondul anunțului că AUR nu va vota Guvernul Luca Niculescu, propus luni de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni seară, 5 octombrie, că acceptă responsabilitatea nominalizării ca premier „cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului” și a adăugat că „prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare”, motiv pentru care a făcut un apel indirect la partide să lase orgoliile și să voteze Guvernul său.
Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.