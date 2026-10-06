George Simion încearcă să convingă PSD să semneze pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Să deblocăm țara”

Știri România Noi reguli în Portul Constanța pentru programarea încărcărilor. Radu Miruță: „Problema este lipsa de coordonare"

Știri România Incendiu violent pe malul Dunării: o navă dezafectată a fost cuprinsă de flăcări în Giurgiu, lângă zece tuburi de acetilenă cu risc de explozie

Știri România Liberty Galați ar putea reporni o parte din producție după 15 octombrie. Miza contractelor de tolling, restanțele salariale și prețul energiei electrice