George Simion, atac la Luca Niculescu după desemnarea pentru funcția de premier: „E tot o marionetă.”

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat luni seara, printr-o postare pe Facebook, că parlamentarii partidului său nu vor susține un Guvern condus de Luca Niculescu. Declarația sa vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris Simion pe Facebook.

În postarea sa, numele lui Niculescu apare alături de steagul Franței, în timp ce susținerea pentru Călin Georgescu este ilustrată cu drapelul României.

Reacția liderului AUR survine după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegația AUR, condusă de Dan Dungaciu și formată din Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu, Mihai Enache și Petrișor Peiu, a participat la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, însă George Simion a lipsit.