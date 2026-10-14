Harta zonelor din România lovite de vânt puternic, lapoviță și ninsori până vineri. ANM anunță strat de zăpadă la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă între 14 și 16 octombrie, cu intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte. În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea este în vigoare un cod galben de vânt, cu rafale de până la 70 km/h, iar în Carpații Meridionali și Orientali se poate depune un strat de zăpadă.

Meteorologii ANM au emis o informare meteorologică valabilă din 14 octombrie, ora 10.00, până pe 16 octombrie, ora 18.00, pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mari. În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea este în vigoare și un cod galben de vânt, cu rafale de până la 70 km/h. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. În special în Carpații Meridionali și Orientali, pe parcursul intervalului se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri.

Cod galben de vânt în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea

Codul galben este valabil miercuri, 14 octombrie, între orele 10.00 și 18.00.

În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50–70 km/h.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt, miercuri, 14 octombrie 2026

În același timp, informarea meteorologică anunță intensificări temporare ale vântului și în alte regiuni. Miercuri, rafalele vor ajunge, în general, la 45–55 km/h în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului.

Joi și vineri, 15 și 16 octombrie, vântul va avea intensificări locale în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și izolat în restul țării.

Vitezele la rafală vor ajunge la 40–50 km/h. La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 60–80 km/h.

Lapoviță, ninsoare și strat de zăpadă la munte

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În special în Carpații Meridionali și Orientali, pe toată durata intervalului de valabilitate a informării se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece pentru această perioadă a anului.

Vremea în București până vineri, 16 octombrie

În București, miercuri, 14 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea unele înnorări, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 16–17 grade, iar minima va coborî la 5–6 grade, potrivit ANM.

În zona periurbană, temperaturile pot ajunge până la 2 grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile condiții de ceață. Joi, 15 octombrie, cerul va fi temporar noros și va ploua slab, trecător, mai ales seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de 16–18 grade, iar minima de 5–7 grade. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.