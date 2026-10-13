Susține Susține

Un meteorolog a analizat ultimele 47 de ierni și rezultatele sunt „surprinzătoare”: zăpada siberiană și iarna 2026-2027

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
O stradă dintre blocuri acoperită de un strat gros de zăpadă în timpul unei ninsori abundente, cu numeroase autoturisme parcate pe margine și o persoană care merge pe aleea îngustă curățată.
Ce ne spune zăpada din Siberia despre iarna 2026-2027. Rezultatele unei analize pe 47 de ani. Sursa foto: Gettyimages
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

În fiecare toamnă, specialiștii Servere Weather Europe urmăresc extinderea stratului de zăpadă din Siberia, considerată un posibil indiciu al unei ierni reci în Europa, Statele Unite și Canada, ipoteză bazată pe un studiu celebru din 2011. Meteorologul Andrej Flis a verificat-o analizând datele pentru 47 de ierni și folosind patru seturi diferite de date despre stratul de zăpadă, iar rezultatele sunt „surprinzătoare”.

Cuprins:

Poate ninsoarea din Siberia să prezică iarna?

Extinderea rapidă a stratului de zăpadă din Siberia în luna octombrie este considerată de mult timp un posibil indiciu al unei ierni reci în Statele Unite, Canada și Europa. O analiză care a urmărit 47 de ierni, între 1979 și 2025, arată însă că această legătură nu mai este la fel de relevantă în ultimii ani. Pentru iarna 2026-2027, evoluția vortexului polar și fenomenul El Niño ar putea oferi indicii mai importante decât ritmul în care se extinde zăpada în Siberia.

HtmlCode

Teoria potrivit căreia extinderea rapidă a stratului de zăpadă din Eurasia în octombrie poate anticipa evoluția iernii a devenit cunoscută după un studiu publicat în 2011 de cercetătorii Judah Cohen și Justin Jones. Aceștia au analizat viteza cu care stratul de zăpadă se extinde în octombrie pe o suprafață vastă, din vestul Europei până la coasta Pacificului. Regiunile importante pentru această teorie includ sudul Siberiei, Mongolia și zonele muntoase din Asia Centrală și Tibet. Explicația se bazează pe un lanț de procese atmosferice. Zăpada proaspătă răcește solul și poate contribui la intensificarea anticiclonului siberian, o zonă extinsă de presiune ridicată și aer rece din nordul Asiei.

În anumite condiții, aceste procese pot favoriza transportul energiei către stratosferă, la altitudini de aproximativ 30 de kilometri. Energia poate slăbi vortexul polar, o circulație de vânturi puternice care înconjoară regiunea arctică și contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord. Atunci când vortexul polar se slăbește și se deformează, masele de aer rece pot coborî mai ușor spre latitudini mai joase, inclusiv în America de Nord și Europa. Unul dintre indicatorii folosiți de meteorologi pentru a urmări aceste configurații este oscilația arctică, cunoscută sub abrevierea AO. În faza pozitivă, aerul rece tinde să rămână mai bine concentrat în zona arctică. În faza negativă, crește posibilitatea pătrunderii acestuia spre sud, favorizând episoade de frig în anumite regiuni.

Ce au arătat datele analizate pentru 47 de ierni

Studiul din 2011 a folosit date satelitare disponibile pentru o perioadă relativ scurtă, de aproximativ 14 ierni, între 1997 și 2010. Analiza recentă a extins intervalul până la 47 de ierni și a comparat patru seturi diferite de date privind stratul de zăpadă.

Rezultatele confirmă că, în perioada analizată de cercetătorii inițiali, a existat o legătură între extinderea zăpezii în octombrie și evoluția oscilației arctice în iarna următoare. Toate cele patru seturi de date au indicat această asociere.

După publicarea studiului însă, legătura a devenit tot mai slabă. Potrivit analizei, semnalul a fost puternic doar într-o perioadă relativ scurtă, la începutul și mijlocul anilor 2000, iar în anii mai recenți, relația s-a estompat și, în unele cazuri, a început să se inverseze.

Predictibilitatea zăpezii din Siberia / Imagine realizată cu ajutorul AI
Predictibilitatea zăpezii din Siberia / Imagine realizată cu ajutorul AI

Bilanțul celor 47 de ierni este relevant: teoria a anticipat corect evoluția oscilației arctice în 25 de cazuri și a dat greș în 22. Rezultatul este apropiat de ceea ce s-ar putea obține printr-o simplă aruncare a unei monede. În perioada inițială, 1997-2010, predicția a fost corectă în nouă dintre cele 14 ierni. În cele 15 ierni de după publicarea studiului, a nimerit doar șase cazuri, un rezultat mai slab decât cel al unei alegeri întâmplătoare.

De ce teoria a părut atât de convingătoare

Un exemplu important pentru susținerea teoriei a fost iarna 2009-2010. Aceasta a urmat unei extinderi foarte rapide a stratului de zăpadă din octombrie și a fost caracterizată de cea mai negativă valoare a oscilației arctice înregistrată până atunci.

În Europa, iarna a adus perioade reci, iar în estul Statelor Unite au avut loc ninsori abundente în februarie 2010. Evoluția părea să confirme foarte bine legătura dintre zăpada din Siberia și vremea din lunile următoare.

Un exemplu contrar a apărut în iarna 2019-2020. Și atunci, extinderea stratului de zăpadă din octombrie fusese rapidă, însă oscilația arctică a înregistrat valori puternic pozitive. Europa a avut una dintre cele mai calde ierni din evidențele disponibile la acel moment, iar în multe regiuni din Statele Unite, vremea a fost relativ blândă, cu puțină zăpadă. Cele două ierni arată că același semnal inițial poate fi urmat de evoluții atmosferice foarte diferite.

De ce nu mai funcționează la fel de bine semnalul zăpezii

Analiza arată că relația dintre procesele atmosferice din stratosferă și vremea de la suprafață continuă să fie relevantă. Atunci când mai multă energie ajunge în stratosferă în noiembrie și decembrie, probabilitatea perturbării vortexului polar în ianuarie și februarie poate crește.

Punctul slab este legătura de la începutul lanțului: extinderea stratului de zăpadă din octombrie nu mai anticipează în mod fiabil intensificarea anticiclonului siberian și evoluția ulterioară a vortexului polar. Autorul analizei avansează două explicații posibile. Prima este că asocierea puternică observată între 1997 și 2010 ar fi putut fi, în parte, rezultatul unei coincidențe statistice favorizate de iarna extremă din 2009-2010. A doua este că legătura a fost reală, dar condițiile atmosferice și climatice s-au modificat.

Printre factorii care ar putea influența această relație sunt pierderea gheții marine arctice, încălzirea oceanelor și schimbările în comportamentul anticiclonului siberian. Analize mai vechi, care au folosit date pentru perioade de peste un secol, au indicat, de asemenea, că această legătură poate varia de la o decadă la alta.

În prima săptămână din octombrie 2026, extinderea stratului de zăpadă în Eurasia a fost puțin mai lentă decât în mod obișnuit. Prognoza ECMWF analizată indică însă o extindere accelerată în următoarele două săptămâni. Dacă estimarea se confirmă, ritmul de extindere ar putea fi printre cele mai rapide din ultimele trei decenii pentru această perioadă a lunii, în jurul primelor 15% dintre cazurile comparabile.

Totuși, este vorba despre o estimare bazată în mare parte pe prognoză, iar valoarea finală pentru luna octombrie poate fi stabilită abia după încheierea lunii. Comparația cu șase ani în care extinderea zăpezii a fost asemănătoare a oferit rezultate diferite: oscilația arctică a fost negativă în trei cazuri, aproape neutră într-unul și pozitivă în alte două. Trei dintre acești ani - 2002, 2019 și 2023 - au fost caracterizați și de un El Niño activ, însă au fost urmați de ierni foarte diferite. Potrivit analizei, extinderea rapidă a zăpezii în octombrie nu oferă, de una singură, o bază suficientă pentru o prognoză sigură a iernii 2026-2027.

El Niño și vortexul polar, factori importanți pentru prognoza sezonieră

Analiza evidențiază rolul posibil al fenomenului El Niño, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Autorul susține că episodul puternic de El Niño anticipat pentru sezonul 2026-2027 ar putea influența circulația atmosferică, traseele furtunilor și vortexul polar.

Conform prognozei sezoniere ECMWF, vânturile din stratosferă ar putea rămâne în apropierea valorilor normale până la jumătatea lunii decembrie, după care media estimărilor ar coborî sub normal. Unele scenarii indică inclusiv posibilitatea inversării vânturilor, un semn asociat cu încălzirea stratosferică bruscă, fenomen care poate perturba puternic vortexul polar. Într-un asemenea scenariu, presiunea ridicată s-ar putea dezvolta mai întâi în stratosferă, apoi s-ar propaga treptat spre nivelurile inferioare ale atmosferei, în ianuarie și februarie. Acest proces poate favoriza pătrunderea aerului rece arctic spre sud, dar nu stabilește cu certitudine regiunile care vor fi afectate.

Prognoza ECMWF citată în analiză indică pentru mijlocul și a doua parte a iernii o tendință spre temperaturi sub normal în centrul, sudul și estul Statelor Unite, în timp ce nordul țării și sudul Canadei ar putea avea condiții mai calde decât în mod obișnuit.

Pentru Europa, aceeași prognoză indică, în general, o circulație mai blândă, cu posibilitatea unor condiții mai reci în regiunile nordice. Prin urmare, chiar dacă vortexul polar se va slăbi, modelul sezonier prezentat nu indică deocamdată o răcire uniformă a continentului.

Prognoza temperaturilor din februarie 2027 în Europa. Sursa foto. SWE
Prognoza temperaturilor din februarie 2027 în Europa. Sursa foto. SWE

Aceste estimări sunt tendințe pe termen lung, nu prognoze certe pentru anumite zile sau localități. Evoluția reală va depinde de configurația atmosferică din lunile următoare.

Ce limite au datele despre stratul de zăpadă

În timpul analizei, autorul a identificat și o problemă într-unul dintre seturile de date meteorologice utilizate. În reanaliza ERA5, stratul de zăpadă din Eurasia în luna octombrie pare să scadă brusc cu aproximativ 40% în 2004, o schimbare care nu reflectă o dispariție reală a zăpezii într-un interval atât de scurt. Comparația cu setul independent NOAA CORe a indicat că scăderea este specifică ERA5 și coincide cu perioada în care reanalizele ECMWF au început să utilizeze hărți satelitare ale stratului de zăpadă.

Zonele afectate se află în principal în câmpiile și pădurile din Siberia, între latitudinile de 50 și 70 de grade nord. Datele ERA5-Land, NOAA CORe și observațiile satelitare au confirmat însă concluziile generale ale analizei.

În concluzie, susține analiza SWE, zăpada care se extinde rapid în Siberia în octombrie nu garantează o iarnă rece în Europa sau America de Nord. Pentru sezonul 2026-2027, evoluția vortexului polar și condițiile atmosferice din lunile următoare vor oferi indicii mai utile, însă nici acestea nu pot garanta un anumit tip de iarnă.

Citește și: Super El Niño schimbă radical prognoza pentru iarna 2026-2027. Anomalia istorică aduce furtuni violente și temperaturi neobișnuite: „Un monstru în ocean”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: zapada Prognoza meteo ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie
Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut un anunț
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut un anunț
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Avantaje.ro
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
O femeie căreia vântul i-a suflat umbrela roșie și merge pe stradă prin ploaie
Știri România
10:47
Cod galben de vânt puternic și lapoviță la munte. ANM a emis noi alerte meteo: zonele vizate de rafale și ploi în următoarele 24 de ore
Mihai Chiriță este acuzat că ar fi prejudiciat . Sursa foto: Shutterstock, Facebook / Mihai Chiriță
Analiză
Știri România
10:00
Achiziție „în orb” la Primăria Iași: factură de două milioane de lei, avizată și achitată în mai puțin de trei ore. Ce a cauzat atâta grabă în instituția publică condusă de Mihai Chirica
Parteneri
Petrotel Ploiești, în jocul unei tranzacții de 20 de miliarde de dolari. Cine vrea să cumpere activele internaționale ale Lukoil
Adevarul.ro
Petrotel Ploiești, în jocul unei tranzacții de 20 de miliarde de dolari. Cine vrea să cumpere activele internaționale ale Lukoil
”Niciun euro mai puțin!” Neluțu Varga anunță câți bani vrea ca să vândă CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
”Niciun euro mai puțin!” Neluțu Varga anunță câți bani vrea ca să vândă CFR Cluj. Exclusiv
Salariul minim net lasă un deficit de 1.623 de lei față de coșul unui adult. Cum se compară venitul cu cheltuielile
Financiarul.ro
Salariul minim net lasă un deficit de 1.623 de lei față de coșul unui adult. Cum se compară venitul cu cheltuielile
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
johnny depp si cage
Stiri Mondene
10:45
10 vedete care au avut averi fabuloase și cum au pierdut totul
johnny depp si cage
Stiri Mondene
10:44
10 vedete care au avut averi fabuloase și cum au pierdut totul
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Redactia.ro
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
De nerecunoscut! Dacia Spring, tunată cu elemente din inspirate din lumea curselor! Cum arată modelul germanilor
Gsp.ro
O nouă mașină în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Parteneri
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Mediafax.ro
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Observatornews.ro
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Florin Salam, de urgență la spital după ce ar fi fost otrăvit: ,,Am crezut că e finalul”
Kanald.ro
Florin Salam, de urgență la spital după ce ar fi fost otrăvit: ,,Am crezut că e finalul”
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Hepta
Politică
12 oct.
Luca Niculescu admite că există varianta să își depună mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament. Ce a spus despre sprijinul lui Nicușor Dan
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Getty Images
Politică
12 oct.
Luca Niculescu anunță cu trei zile înainte să depună lista miniștrilor în Parlament că nimeni nu i-a oferit garanții că Guvernul lui va trece. Ce variante are
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce mesaj privat i-a dat lui Olimpiu Moruțan. Dănuț Lupu: „M-a încântat”
Fanatik.ro
Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce mesaj privat i-a dat lui Olimpiu Moruțan. Dănuț Lupu: „M-a încântat”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Bani și Afaceri
11:35
Inflaţia a crescut la 6,6% în septembrie. Economistul Adrian Mitroi explică de ce s-a mărit rata anuală după 3 luni de scădere: „Probabil că o să închidem anul în jur de 7%. E geo-inflație”
Bani și Afaceri
11:35
Creșterea taxelor a dus la scăderea vânzărilor de televizoare și mașini de spălat, dar au crescut cele de cosmetice, detergenți și produse auto la eMAG
Știri Locale
11:14
Un șofer de 21 de ani, care s-a plimbat cu mașina pe plaja Cap Aurora, are de plătit 10.000 de lei, după ce imaginile au ajuns în mediul online
Stiri Mondene
10:59
Actorul Toma Cuzin a fost reținut. Firicel din Las Fierbinți a făcut accident cu permisul suspendat și pozitiv la DrugTest
Citește mai multe
TRENDING
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Știri Externe
12 oct.
Un mecanic polonez a comparat motorul unui Volkswagen cu cel al unei mașini produse în China și a găsit mai multe asemănări suspecte
Lifestyle
10 oct.
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Lifestyle
12 oct.
Horoscop 13 octombrie 2026. Peștii, a venit momentul să își spună întrebări despre activitatea lor de zi cu zi și să afle ce ar putea regla
Portretul unei doamne blonde cu o atitudine pozitivă, îmbrăcată în halat de laborator, care zâmbește către aparatul foto în timp ce prezintă două flacoane de pastile, într-un birou.
Longevitate
10:51
Adevărul despre suplimentele pentru longevitate. Medicii geriatri spun ce obiceiuri simple prelungesc cu adevărat viața
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună
Cultură și Vacanțe
10:29
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1.900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună: „Un mod de viață mai flexibil”
O asistentă medicală o ajută pe o femeie în vârstă să se ridice de pe o canapea gri
Longevitate
09:39
Testul simplu de 30 de secunde care îți spune ce vârstă are corpul tău
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
09:14
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
O persoană îmbrăcată în costum de fantomă ține dovleci în aer liber
Cultură și Vacanțe
09:08
Cele mai bântuite locuri din lume. Castelele, insulele și hotelurile învăluite în legende sinistre pe care curajoșii le pot vizita de Halloween în 2026
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia are nevoie de o proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2,7 ani ce suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia va avea nevoie de proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2 ani și 7 luni, care suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Jandarmeria a folosit inclusiv tunuri de apă pentru dispersarea participanților de la mitingul din 10 august 2018. Sursă foto: Hepta.
Știri România
07:53
Dosarul 10 august se judecă la trei zile după ce faptele s-au prescris: un nou termen la Curtea Militară de Apel București
Un bărbat îmbrăcat într-o geacă neagră și pantaloni închiși la culoare, mergând pe un trotuar pavat în timp ce ține o umbrelă maro deasupra capului, pe o ploaie torențială.
Știri România
07:42
Val de frig, ploi în fiecare zi, lapoviță și ninsori, apoi încălzire. Prognoza meteo ANM până pe 8 noiembrie 2026
Ilustratie Targu-Neamt (15) copy
ExclusivReportaj
Știri România
07:00
Oraşul în care oamenii se trezesc noaptea ca să facă duş sau ca să spele rufe la maşină. „Problema se va rezolva când voi schimba toată conducta. Sper ca la anul, pe vremea asta, să termin”, spune preşedintele CJ Neamţ
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
07:27
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu