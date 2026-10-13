Un mecanic spaniol dezvăluie trucul care te scapă de țepe: ce trebuie să verifice șoferii atunci când schimbă anvelopele

Mecanicul spaniol Juan José Ebenezer explică ce trebuie să verifice șoferii atunci când schimbă anvelopele: de la desenul benzii de rulare, dimensiunile, indicele de sarcină, până la viteza maximă și data fabricației.

Anvelopele sunt printre cele mai importante componente ale unei mașini, deoarece asigură contactul cu asfaltul și influențează aderența și stabilitatea vehiculului. Cu toate acestea, mulți șoferi nu cunosc suficiente detalii despre alegerea și verificarea acestora.

Mecanicul spaniol Juan José Ebenezer a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care explică ce trebuie să verifice șoferii atunci când schimbă anvelopele, de la desenul benzii de rulare până la codurile înscrise pe cauciuc.

Ce să verifici atunci când schimbi anvelopele

Juan José Ebenezer, mecanic spaniol cunoscut pentru sfaturile sale adresate șoferilor, atrage atenția asupra importanței verificării anvelopelor înainte de montaj.

„Cu acest truc, nu veți mai fi păcăliți atunci când schimbați anvelopele, iar ceea ce este în joc nu sunt doar banii voștri, ci și viața voastră”, explică mecanicul în videoclipul publicat pe rețelele sociale. Unul dintre primele lucruri care trebuie verificate este desenul benzii de rulare. Potrivit lui Ebenezer, acesta trebuie să fie identic la ambele roți ale aceleiași punți.

„La roțile din față, desenul benzii de rulare ar trebui să fie exact același pe ambele părți”, subliniază mecanicul, potrivit auto.everyeye.it.

Acest detaliu poate influența stabilitatea și aderența mașinii, motiv pentru care șoferii trebuie să fie atenți la tipul de anvelope montate.

Cum se citesc codurile de pe anvelope

Într-un alt videoclip, mecanicul a explicat cum pot fi interpretate informațiile înscrise pe flancul anvelopei. Acestea oferă detalii despre dimensiuni, construcție, capacitatea de încărcare și viteza maximă pentru care este proiectată anvelopa.

De exemplu, în cazul inscripției 235/60 R18 103W, fiecare element are o semnificație precisă.

235 indică lățimea anvelopei, exprimată în milimetri.

60 reprezintă raportul dintre înălțimea flancului și lățimea anvelopei, exprimat procentual. În acest caz, înălțimea flancului este de 60% din lățime.

R arată că anvelopa are construcție radială.

18 indică diametrul jantei, exprimat în inci.

103 este indicele de sarcină, care corespunde unei capacități maxime de încărcare de 875 de kilograme pentru fiecare anvelopă, în condițiile specificate de producător.

W este indicele de viteză și indică o viteză maximă de 270 km/h, în condițiile prevăzute pentru anvelopă.

Mecanicul atrage atenția în special asupra indicelui de sarcină. Șoferii nu trebuie să monteze anvelope cu un indice de sarcină mai mic decât cel prevăzut de producătorul mașinii.

„Nu ar fi sigur”, avertizează Ebenezer, care amintește că alegerea unor anvelope necorespunzătoare poate crea probleme și la inspecția tehnică.

Cum verifici data fabricației

Pe flancul anvelopei este înscris și codul care indică data fabricației. Acesta este important mai ales atunci când șoferul cumpără anvelope prezentate drept noi. Mecanicul oferă exemplul codului 1416, care indică fabricarea anvelopei în a 14-a săptămână a anului 2016.

„Plătim pentru anvelope noi și avem nevoie de anvelope noi”, explică Ebenezer, subliniind importanța verificării acestui marcaj înainte de cumpărare.

Totodată, mecanicul precizează că anvelopele nu au o dată de expirare universală înscrisă pe ele. Data fabricației trebuie analizată împreună cu starea cauciucului, condițiile de depozitare și utilizare, precum și recomandările producătorului.

Pe lângă verificarea dimensiunilor și a marcajelor, Ebenezer recomandă alegerea unor anvelope adaptate sezonului și condițiilor climatice din zona în care este condusă mașina.

De asemenea, el îi sfătuiește pe șoferi să apeleze la ateliere specializate și să nu aleagă un service exclusiv în funcție de preț.