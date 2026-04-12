Ce este tehnologia RFID utilizată de Michelin?

Tehnologia RFID (Radio Frequency Identification) este departe de a fi o noutate, fiind utilizată sub diverse forme încă din anii 1970. Sistemul constă dintr-un cip minuscul și o antenă, încorporate direct în structura anvelopei în timpul fabricării.

Cipul este protejat de două straturi de cauciuc, ceea ce îl face invizibil și funcțional pe întreaga durată de viață a anvelopei.

„Tehnologia RFID permite urmărirea anvelopelor de la fabricare până la casare, inclusiv pe durata utilizării. Fiecare anvelopă are un identificator unic, care oferă informații despre condițiile de utilizare, gradul de uzură și performanța acesteia”. explică reprezentanții Michelin. Această tehnologie joacă un rol crucial în dezvoltarea mobilității conectate, colectând date despre comportamentul anvelopelor în condiții reale.

Rezultatele? Potrivit Michelin: „anvelope mai sigure, o aderență mai bună, durată de viață mai mare și reducerea defectelor”.

Tot ce învață compania din utilizarea anvelopelor este folosit pentru a îmbunătăți generațiile viitoare.

Când a fost introdusă această tehnologie?

Michelin a lansat utilizarea RFID în 2017, inițial pentru anvelopele vehiculelor comerciale. Până în anii 2020, tehnologia a fost integrată și în anvelopele pentru autoturisme. Datele pot fi accesate printr-un simplu dispozitiv de citire, utilizat de service-uri sau de managerii de flote.

Important de menționat: RFID nu funcționează ca un GPS. Nu transmite semnale constante și nu urmărește mișcările vehiculului. Este un dispozitiv pasiv, care poate fi citit doar de la mică distanță. „Este mai mult un «buletin digital» pentru anvelopă decât un instrument de spionaj”, subliniază sursa citată.

Continental utilizează o tehnologie similară, descrisă ca un cip pasiv fără baterie, cu funcții comparabile celor oferite de Michelin. În schimb, Pirelli a dus lucrurile la un alt nivel.

Pe lângă sistemul RFID clasic, compania italiană a dezvoltat Cyber Tire, o anvelopă cu senzori integrați care comunică în timp real cu sistemul electronic al automobilului.

„Șoferul poate primi alerte direct pe display-ul infotainment”, explică Pirelli pe site-ul său oficial.

Inovațiile aduse de aceste companii arată cum tehnologia continuă să redefinească siguranța și performanța pe șosele, deschizând noi drumuri în lumea mobilității inteligente.

