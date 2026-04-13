Trump: „Slab în ceea ce privește criminalitatea”

În mesajul său, președintele american a criticat dur pozițiile Papei.

„Papa Leo este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”.

Trump a continuat seria de atacuri, sugerând că nu este de acord cu opiniile Suveranului Pontif privind conflictele internaționale: „Nu vreau un papă care crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”.

De asemenea, liderul american a criticat și pozițiile Vaticanului în legătură cu acțiunile SUA:

„Nu vreau un papă care consideră că este teribil faptul că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, chiar mai rău, golea închisorile în țara noastră, inclusiv criminali, traficanți de droguri și ucigași”.

„Și nu vreau un Papă care să-l critice pe președintele Statelor Unite, pentru că fac exact ceea ce am fost ales să fac, CU O MAJORITATE Copleșitoare, adică reducând rata criminalității la niveluri record și creând cea mai performantă bursă din istorie”, a completat Donald Trump.

„Leon ar trebui să fie recunoscător”

În aceeași postare, Donald Trump și-a asumat indirect meritul pentru alegerea noului Papă, susținând că acesta nu ar fi ajuns în fruntea Bisericii Catolice fără contextul politic creat de el.

„Leon ar trebui să fie recunoscător pentru că, după cum știe toată lumea, a fost o surpriză șocantă”.

El a mers și mai departe cu afirmațiile: „Nu era pe nicio listă pentru a fi Papă și a fost pus acolo doar de Biserică pentru că era american și au crezut că acesta ar fi cel mai bun mod de a se descurca cu președintele Donald J. Trump”.

„Dacă eu nu aș fi fost la Casa Albă, Leon nu ar fi ajuns la Vatican. Din păcate, atitudinea lui Leon, slabă în fața criminalității și a armelor nucleare, nu-mi convine deloc, la fel cum nu-mi convine nici faptul că se întâlnește cu simpatizanți ai lui Obama, precum David Axelrod, un ratat de stânga, care se numără printre cei care doreau arestarea credincioșilor și a clericilor”, a mai scris Trump.

„Leon ar trebui să-și revină în calitate de Papă, să folosească bunul simț, să înceteze să mai facă pe placul stângii radicale și să se concentreze pe a fi un Mare Papă, nu un politician. Acest lucru îi face foarte mult rău și, mai important, face rău Bisericii Catolice!”, a concluzionat Donald Trump. 

Mesajele Papei Leon despre pace

Declarațiile lui Trump vin după ce Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic în cadrul unei slujbe de rugăciune organizate la Bazilica Sfântul Petru.

Suveranul Pontif a criticat escaladarea conflictelor și a făcut apel la liderii lumii: „Gata cu idolatria de sine și a banilor! Gata cu etalarea puterii! Gata cu războiul! Adevărata putere se arată în slujirea vieții”.

Într-un apel direct către liderii politici, acesta a declarat: „Lor le strigăm: Opriți-vă! E timpul pentru pace! Stați la masa dialogului și a medierii, nu la masa unde se plănuiește reînarmarea și se decid acțiuni mortale!”

Schimbul de replici vine pe fondul unor tensiuni mai largi privind politica externă a Statelor Unite, inclusiv în relația cu Iranul.

Anterior, Papa Leon a calificat drept „cu adevărat inacceptabilă” o declarație a lui Trump referitoare la Iran, ceea ce a amplificat divergențele dintre cei doi.

Atacul lui Donald Trump marchează una dintre cele mai dure poziționări publice ale unui lider politic american față de un Suveran Pontif din ultimii ani.

