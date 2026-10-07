Parlamentarii USR au protestat în plenul Camerei Deputaților și au cerut înființarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos - Nordis”

Parlamentarii USR au protestat în plenul Camerei Deputaților miercuri, 7 octombrie, cerând clarificări despre zborurile private către Mykonos în care s-au aflat politicienii PSD, dar și cu privire zborurile private plătite de compania Nordis. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Românii au dreptul să știe” și au solicitat înființarea unei comisii de anchetă.

USR a organizat un protest cu pancarte în Camera Deputaților

Parlamentarii USR au protestat miercuri, 7 octombrie, în plenul Camerei Deputaților, cerând clarificări privind zborurile către Mykonos, în care au fost implicați politicieni PSD și magistrați, dar și cu privire la zborurile finanțate de compania Nordis. Protestul a inclus pancarte cu mesaje precum „Românii au dreptul să știe, vrem răspunsuri” și „Nu blocați comisia de anchetă”, relatează News.ro.

„În fiecare secundă în care nu supuneţi la vot înfiinţarea Comisiei Mykonos-Nordis încălcaţi Regulamentul Camerei Deputaţilor (...) Nimeni nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor”, a spus deputata USR Diana Stoca, de la tribuna Camerei Deputaților.

Pe durata discursului, parlamentarii USR au afișat pancarte în semn de protest.

Parlamentarii USR cer formarea unei Comisii de anchetă „Mykonos-Nordis”

USR susține că românii au dreptul să știe cine a finanțat aceste deplasări și cere reluarea votului pentru formarea Comisiei „Mykonos-Nordis”.

Președintele de ședință i-a avertizat că încalcă articolul 158 din Regulamentul Camerei Deputaților, care interzice perturbarea activității. Solicitarea USR și PNL de a înființa o comisie de anchetă pentru investigarea zborurilor către Mykonos și Nisa, la care ar fi participat judecători, politicieni și oameni de afaceri, fusese respinsă pe 16 septembrie de Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Zborurile private cu politicieni magitrați spre Nisa și Mykonos, organizate în iulie 2026

Două zboruri private operate de compania Toyo Aviation ar fi transportat, la începutul lunii iulie 2026, mai multe personalități din România către destinații de lux precum Nisa și Mykonos. Printre pasageri s-ar fi aflat nume sonore, precum judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta și oameni de afaceri controversați, informează PressOne.

Pe 3 iulie, un avion privat Challenger 300 ar fi decolat de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, având ca destinație Nisa, pe Coasta de Azur, o locație renumită pentru luxul său. Printre cei aflați la bord s-ar fi numărat judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) Mihai Daraban, omul de afaceri Florin Cârstocea și membri ai familiilor acestora.

La acel moment, Deliorga a declarat pentru jurnaliști că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, fără a preciza cine a suportat costurile zborului.

Cinci zile mai târziu, pe 8 iulie, un avion privat Embraer Legacy 600 ar fi decolat din București și ar fi avut la bord 13 pasageri, printre care s-ar fi numărat judecători, politicieni și oameni de afaceri. Destinația: insula grecească Mykonos, una dintre cele mai exclusiviste locații de vacanță din Europa.

Pe lista pasagerilor s-ar fi regăsit Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, președintele CCIR Mihai Daraban, senatorul UDMR István-Loránt Antal, omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență, și alți oficiali și oameni de afaceri. Nicolae Bănicioiu figura inițial pe listă, dar ulterior a negat participarea la zbor.

Senatorul István-Loránt Antal a declarat că a fost invitat de Camera de Comerț pentru o întâlnire bilaterală pe teme de energie, desfășurată pe insulă, care a inclus și o masă. Totuși, biroul de presă al CCIR a negat existența unui astfel de eveniment, susținând că întreaga deplasare a fost finanțată din fonduri proprii, fără utilizarea banilor publici.

Informațiile despre cele două zboruri au fost dezvăluite în urma unei breșe de securitate la compania Toyo Aviation, potrivit sursei citate mai sus. Hackerii au accesat o bază de date a companiei, pe care ulterior au pus-o în vânzare pe DarkWeb. Printre documentele sustrase se numără mii de pașapoarte și cărți de identitate ale unor personalități publice din România și alte țări, date ce au fost verificate independent de jurnaliști.

Toyo Aviation, firma ce a operat zborurile, este deținută de omul de afaceri egiptean El Feki Tarek, cunoscut pentru legăturile sale cu regimul fostului dictator egiptean Hosni Mubarak. Numele său a apărut și în interceptările unui dosar de corupție din 2010, unde era descris ca fiind „mafiot”.

Florin Cârstocea a confirmat prezența sa la Mykonos, descriind grupul drept „o adunare eterogenă”.

„Am vorbit despre camere de comerț și despre problemele lor”, a afirmat omul de afaceri, adăugând că nu știe ce rol a avut judecătorul Deliorga în cadrul întâlnirii.

Care a fost poziția oficială a deputatului PSD Florin Manole

Deputatul PSD Florin Manole a transmis un comunicat în care a explicat că deplasarea din 8 iulie a fost organizată de CCIR, iar „toate costurile aferente au fost acoperite” de Camera de Comerț.

„Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis Manole într-un comunicat de presă.