Controverse în jurul zborurilor private spre Nisa și Mykonos

În primele zile ale lunii iulie, două avioane private au decolat din România spre Nisa și Mykonos, având la bord invitați de seamă, printre care judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea.

Potrivit informațiilor obținute de PressOne, mai mulți pasageri au fost prezenți în ambele zboruri.

Zborul către Nisa: „Un eveniment privat”

Pe 3 iulie, un avion privat de tip Challenger 300 a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, având ca destinație Nisa, pe Coasta de Azur. Printre pasageri s-au numărat Cristian Deliorga, Mihai Daraban, Florin Cârstocea și membri ai familiilor acestora.

Contactat de jurnaliști, Deliorga a recunoscut că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, dar a refuzat să precizeze cine a plătit pentru zbor.

Relația sa cu Mihai Daraban este bine cunoscută, cei doi fiind originari din Constanța. Potrivit unor surse, Deliorga ar fi intervenit în trecut pentru angajarea Adinei Florea, fostă procuroare și șefă a Secției Speciale pentru investigarea magistraților, în cadrul CCIR. În prezent, aceasta ocupă funcția de director executiv al Departamentului Juridic al instituției.

Florin Cârstocea, care a confirmat participarea la zborul spre Nisa, a descris călătoria drept „un eveniment privat”.

Omul de afaceri, cunoscut pentru proiectele sale imobiliare și de energie regenerabilă din Constanța, a avut la rândul său probleme cu legea, fiind implicat într-un dosar DNA privind construirea Hotelului Riviera Residence, clasat în 2021 din cauza prescripției.

Zborul spre Mykonos: „Întâlnire bilaterală” sau vacanță?

Al doilea zbor, operat de un avion privat Embraer Legacy 600, a decolat din București, pe 8 iulie, având 13 pasageri la bord, printre care judecători, politicieni și oameni de afaceri.

Lista include nume sonore, precum judecătorul Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, președintele CCIR Mihai Daraban, senatorul UDMR István-Loránt Antal, omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență, și alți oficiali și oameni de afaceri.

Deși Nicolae Bănicioiu figura pe lista pasagerilor, acesta a declarat că nu a participat la zbor.

Potrivit senatorului UDMR István-Loránt Antal, invitat de Camera de Comerț, scopul deplasării a fost o întâlnire bilaterală pe teme energetice, care a inclus o discuție de aproximativ două ore și o masă.

Cu toate acestea, biroul de presă al CCIR a declarat pentru PressOne că nu are informații despre un astfel de eveniment, iar Camera ar fi finanțat întreaga deplasare din venituri proprii, fără a folosi fonduri publice.

Florin Cârstocea a confirmat că a fost la Mykonos, dar a descris grupul ca fiind „o adunare eterogenă”.

„Am vorbit despre camere de comerț și despre problemele lor”, a spus acesta. Cu toate acestea, el a menționat că nu știe ce rol a jucat judecătorul Deliorga în cadrul întâlnirii.

Reacții contradictorii ale pasagerilor

Mai mulți dintre cei prezenți la bordul zborurilor au oferit declarații contradictorii sau au refuzat să comenteze.

Victor Ponta a răspuns evaziv unui SMS: „Nu îmi amintesc – ce să fac? Sunt în vârstă”.

Omul de afaceri Ion Virgil Lixandru a negat inițial că ar fi participat la zbor, deși ulterior a confirmat prezența sa, pentru ca apoi să se răzgândească. Gruia Stoica, un alt pasager, nu a oferit nicio reacție.

Costurile celor două zboruri private rămân necunoscute, însă prezența pe lista pasagerilor a unor judecători, politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale ridică suspiciuni privind cine a finanțat aceste călătorii și dacă acceptarea unor astfel de beneficii influențează independența justiției.

În plus, lipsa de claritate și răspunsurile vagi din partea unora dintre participanți sporesc întrebările.

Datele despre zboruri, accesate de hackeri

Informațiile privind cele două zboruri au fost obținute dintr-o bază de date a companiei Toyo Aviation, care a fost spartă de hackeri și oferită spre vânzare pe DarkWeb, conform PressOne.

Printre documentele furate se numără mii de pașapoarte și cărți de identitate ale unor personalități publice din România și alte țări. Datele au fost obținute de PressOne, care le-a verificat independent.

Toyo Aviation, compania care a operat zborurile, este deținută de omul de afaceri egiptean El Feki Tarek, un personaj controversat ce a avut legături cu regimul fostului dictator Hosni Mubarak. Numele său a fost menționat și în interceptările unui dosar de corupție din 2010, în care era descris drept „mafiot”.

Reacția lui Florin Manole

Deputatul PSD Florin Manole a oferit o explicație într-un comunicat de presă pentru deplasarea din 8 iulie, precizând că aceasta a fost organizată de CCIR și că „toate costurile aferente au fost acoperite” de Camera de Comerț.

„Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost "liberă la mare" cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Unica.ro
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost "liberă la mare" cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
GSP.RO
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
GSP.RO
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Avantaje.ro
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Alertă la Kiev: Rusia desfășoară o brigadă de rachete în Belarus. Ce urmărește Putin?
Adevarul.ro
Alertă la Kiev: Rusia desfășoară o brigadă de rachete în Belarus. Ce urmărește Putin?
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! E campion european cu Spania. Update exclusiv
Fanatik.ro
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! E campion european cu Spania. Update exclusiv
Raiffeisen preia Garanti Bank România pentru 590 de milioane de euro. Tranzacția ar urma să se închidă în octombrie 2026
Financiarul.ro
Raiffeisen preia Garanti Bank România pentru 590 de milioane de euro. Tranzacția ar urma să se închidă în octombrie 2026
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
ObservatorNews.ro
Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.ro
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Anunțul imobiliar care a pus internetul pe jar: Un apartament cu 3 camere, închiriat cu un leu pe lună. Adevărul din spatele anunțului
Mediafax.ro
Anunțul imobiliar care a pus internetul pe jar: Un apartament cu 3 camere, închiriat cu un leu pe lună. Adevărul din spatele anunțului
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Wowbiz.ro
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Redactia.ro
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Incident rutier pe Șoseaua Colentina! O mașină a ajuns pe linia tramvaiului 21
KanalD.ro
Incident rutier pe Șoseaua Colentina! O mașină a ajuns pe linia tramvaiului 21

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Final de mercato în SuperLiga! Universitatea Craiova a primit răspunsul după oferta-bombă pentru internaționalul de aproape 3.000.000 de euro. Update exclusiv
Fanatik.ro
Final de mercato în SuperLiga! Universitatea Craiova a primit răspunsul după oferta-bombă pentru internaționalul de aproape 3.000.000 de euro. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă