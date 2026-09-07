Controverse în jurul zborurilor private spre Nisa și Mykonos

În primele zile ale lunii iulie, două avioane private au decolat din România spre Nisa și Mykonos, având la bord invitați de seamă, printre care judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea.

Potrivit informațiilor obținute de PressOne, mai mulți pasageri au fost prezenți în ambele zboruri.

Zborul către Nisa: „Un eveniment privat”

Pe 3 iulie, un avion privat de tip Challenger 300 a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, având ca destinație Nisa, pe Coasta de Azur. Printre pasageri s-au numărat Cristian Deliorga, Mihai Daraban, Florin Cârstocea și membri ai familiilor acestora.

Contactat de jurnaliști, Deliorga a recunoscut că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, dar a refuzat să precizeze cine a plătit pentru zbor.

Relația sa cu Mihai Daraban este bine cunoscută, cei doi fiind originari din Constanța. Potrivit unor surse, Deliorga ar fi intervenit în trecut pentru angajarea Adinei Florea, fostă procuroare și șefă a Secției Speciale pentru investigarea magistraților, în cadrul CCIR. În prezent, aceasta ocupă funcția de director executiv al Departamentului Juridic al instituției.

Florin Cârstocea, care a confirmat participarea la zborul spre Nisa, a descris călătoria drept „un eveniment privat”.

Omul de afaceri, cunoscut pentru proiectele sale imobiliare și de energie regenerabilă din Constanța, a avut la rândul său probleme cu legea, fiind implicat într-un dosar DNA privind construirea Hotelului Riviera Residence, clasat în 2021 din cauza prescripției.

Zborul spre Mykonos: „Întâlnire bilaterală” sau vacanță?

Al doilea zbor, operat de un avion privat Embraer Legacy 600, a decolat din București, pe 8 iulie, având 13 pasageri la bord, printre care judecători, politicieni și oameni de afaceri.

Lista include nume sonore, precum judecătorul Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, președintele CCIR Mihai Daraban, senatorul UDMR István-Loránt Antal, omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență, și alți oficiali și oameni de afaceri.

Deși Nicolae Bănicioiu figura pe lista pasagerilor, acesta a declarat că nu a participat la zbor.

Potrivit senatorului UDMR István-Loránt Antal, invitat de Camera de Comerț, scopul deplasării a fost o întâlnire bilaterală pe teme energetice, care a inclus o discuție de aproximativ două ore și o masă.

Cu toate acestea, biroul de presă al CCIR a declarat pentru PressOne că nu are informații despre un astfel de eveniment, iar Camera ar fi finanțat întreaga deplasare din venituri proprii, fără a folosi fonduri publice.

Florin Cârstocea a confirmat că a fost la Mykonos, dar a descris grupul ca fiind „o adunare eterogenă”.

„Am vorbit despre camere de comerț și despre problemele lor”, a spus acesta. Cu toate acestea, el a menționat că nu știe ce rol a jucat judecătorul Deliorga în cadrul întâlnirii.

Reacții contradictorii ale pasagerilor

Mai mulți dintre cei prezenți la bordul zborurilor au oferit declarații contradictorii sau au refuzat să comenteze.

Victor Ponta a răspuns evaziv unui SMS: „Nu îmi amintesc – ce să fac? Sunt în vârstă”.

Omul de afaceri Ion Virgil Lixandru a negat inițial că ar fi participat la zbor, deși ulterior a confirmat prezența sa, pentru ca apoi să se răzgândească. Gruia Stoica, un alt pasager, nu a oferit nicio reacție.

Costurile celor două zboruri private rămân necunoscute, însă prezența pe lista pasagerilor a unor judecători, politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale ridică suspiciuni privind cine a finanțat aceste călătorii și dacă acceptarea unor astfel de beneficii influențează independența justiției.

În plus, lipsa de claritate și răspunsurile vagi din partea unora dintre participanți sporesc întrebările.

Informațiile privind cele două zboruri au fost obținute dintr-o bază de date a companiei Toyo Aviation, care a fost spartă de hackeri și oferită spre vânzare pe DarkWeb, conform PressOne.

Printre documentele furate se numără mii de pașapoarte și cărți de identitate ale unor personalități publice din România și alte țări. Datele au fost obținute de PressOne, care le-a verificat independent.

Toyo Aviation, compania care a operat zborurile, este deținută de omul de afaceri egiptean El Feki Tarek, un personaj controversat ce a avut legături cu regimul fostului dictator Hosni Mubarak. Numele său a fost menționat și în interceptările unui dosar de corupție din 2010, în care era descris drept „mafiot”.

Reacția lui Florin Manole

Deputatul PSD Florin Manole a oferit o explicație într-un comunicat de presă pentru deplasarea din 8 iulie, precizând că aceasta a fost organizată de CCIR și că „toate costurile aferente au fost acoperite” de Camera de Comerț.

„Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis acesta.

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