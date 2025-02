Pachete turistce complete

Pe lângă călătoriile cu avioane private de care s-a știut până acum în spațiul public, cei doi lideri PSD au beneficiat și de pachete turistice complete plătite de firmele Nordis.

Într-un raport ANAF despre activitatea Nordis, document obținut de Recorder, există o listă de vacanțe pe care firmele grupului Nordis le-au plătit pentru diverse persoane, printre care și Anca Alexandrescu, realizatoare la postul TV Realitatea Plus.

În 2023, aceasta a mers alături de cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind plătite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, și de Laura Vicol, soția acestuia și fost deputat PSD.

Este vorba despre 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro), costul cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel.

Conform documentelor din raportul ANAF, Hathor a achitat către Nordis Travel contravaloarea călătoriilor efectuate de Anca Alexandrescu.

Inspectorii fiscali care au efectuat controale la grupul Nordis, în 2024, au inclus facturile prin care se achitau vacanțele pe lista cheltuielilor ce nu puteau fi justificate.

Hathor Trading Estate SRL este o agenție imobiliară, care nu avea niciun motiv să plătească vacanțe pentru un jurnalist și pentru familia acestuia, scrie Recorder.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe. Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a spus Anca Alexandrescu.

Și premierul a zburat cu avioane private

Anul trecut, G4 Media a dezvăluit că premierul României, Marcel Ciolacu a zburat de două ori cu avioane private închiriate de Nordis. Recent, Recorder a relatat că acesta s-a mai aflat și în alte două zboruri similare.

Din cele patru curse, în trei dintre ele s-au aflat și alți doi lideri PSD: Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

Nu s-a știut până acum că Grindeanu și Simonis au mai beneficiat și de alte servicii turistice plătite de firmele grupului Nordis.

Este vorba despre o deplasare, care a avut loc în octombrie 2023, de patru zile la Londra, cu un cost total de 40.000 de euro.

Pe 24 februarie 2022, Laura Vicol, Alfred Simonis și soția sa, au zburat la Nisa cu un jet privat deținut de compania Țiriac Air. Cei 26.700 euro au fost suportați de firma Nordis Travel SRL, potrivit unor documente ajunse în posesia Recorder.

Sorin Voicu, unul dintre cei patru inspectori ANAF anchetați penal în dosarul Nordis, ar fi beneficiat de o vacanță la Dubai, alături de familie, prin intermediul firmei Nordis Travel SRL, companie din cadrul grupului controlat de Vladimir Ciorbă. Serviciile de turism ar fi costat peste 10.000 de euro.

Soții Vicol-Ciorbă, eliberați din arest pe 14 februarie

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri, 14 februarie, că Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și Vladimir Cirobă vor ieși din închisoare și intră sub control judiciar. Ei vor fi cercetați în stare de libertate.

Vicol și Ciorbă au fost acuzați de DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproape 200 de milioane de euro.

În cadrul anchetei au fost audiate și alte persoane, printre care Andreea Cosma și Ioana Băsescu, și ele implicate în procesul de vânzare-cumpărare a imobilelor în calitate de notari, dar cele două nu au fost reținute.

În ultimele săptămâni, aproape toți românii au auzit de cazul Nordis, de Laura Vicol și de soțul ei, Vladimir Ciorbă, după ce s-a aflat că aceștia au păcălit mii de clienți cărora le-au luat banii și nu le-au vândut, de fapt, niciun apartament.

După ce dosarul Nordis s-a viralizat și au început să apară multe detalii în spațiul public, s-a aflat că Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și alți apropiați ai lor au zburat destul de des cu avioane private, în diferite orașe din lume. Iar prețurile pe care le-au plătit aceștia sunt uriașe.

Potrivit celor de la G4Media, procurorii afirmă, în referatul trimis în instanță, că Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, ar fi cheltuit din conturile companiei Nordis aproximativ 1,5 milioane de euro doar pentru zborurile private.



