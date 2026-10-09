PNL confirmă decizia despre Guvernul Luca Niculescu, premier desemnat de Nicușor Dan

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat vineri, 9 octombrie, că „românii așteaptă încheierea cât mai rapidă a crizei, nu dispute politice” și că partidul condus de Ilie Bolojan este deschis să voteze „cea mai recentă desemnare a președintelui”, adică Luca Niculescu.

Ionel Bogdan a început cu un atac-răspuns la PSD, dar apoi a precizat că importantă este stabilitatea și că este nevoie de un Guvern cu puteri depline după 5 luni de interimat.

„Nu mai putem lua în considerare nimic din ceea ce propune PSD și nici nu mai are sens să facem vreun comentariu asupra acestei noi non-soluții. Românii așteaptă încheierea cât mai rapidă a crizei, nu dispute politice. Constatăm că PSD dorește, prin aceste propuneri non-soluții, să prelungească situația de interimat în care ne aflăm, ceea ce reprezintă un act de inconștiență, prin care se blochează pe mai departe exercițiul de administrare a țării”, a transmis el pe Facebook. Reacția purtătorului de cuvânt al PNL a venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că social-democrații vor refacerea coaliției cu PNL și UDMR.

Ionel Bogdan a precizat apoi că „România are nevoie de un Guvern cu puteri depline”, motiv pentru care liberalii sunt dispuși să voteze în Parlament Guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu, dar fără să mai intre într-o coaliție cu PSD.

„Poziția PNL rămâne în consecvență cu ceea ce am susținut de la bun început. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, suntem deschiși să votăm cea mai recentă desemnare a Președintelui României, după prezentarea programului de Guvernare și a Cabinetului de miniștri și excludem orice tip de coaliție cu PSD. Au dovedit că nu sunt parteneri politici rezonabili, că blochează intenționat modernizarea țării și că nu caută decât să arunce permanent responsabilitatea asupra altora”, a conchis oficialul PNL, confirmând ce a spus Ilie Bolojan ziua precedentă.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.