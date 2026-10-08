Ilie Bolojan, după negocierile cu Luca Niculescu: „PNL nu intenționează să participe în acest guvern”, dar „este deschis să acorde un vot de instalare”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, premier demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură, a declarat joi, 8 octombrie, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, că liberalii nu vor să intre în viitorul guvern, dar sunt dispuși să îi dea votul în Parlament.

„Am discutat, de asemenea, despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție”, a spus Ilie Bolojan într-o declarație de presă la sediul din Modrogan.

Și a continuat: „Am discutat, de asemenea, despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline care, pe de o parte, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat, eforturile pe care le-au făcut toți românii în acești ani, să nu fie pierdute”.

Ilie Bolojan, înaintea declarației de la sediul PNL, alături de Mircea Abrudean (președintele Senatului) și Gabriel Andronache (liderul deputaților PNL). Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Acestea sunt elementele principale ale discuției de astăzi. În funcție de programul pe care îl va definitiva, în funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a conchis Ilie Bolojan.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.