Tensiuni majore la una dintre companiile simbol ale industriei naționale de apărare. Salariații IAR SA Brașov organizează luni, 12 octombrie 2026, de la ora 10:00, o acțiune de protest la sediul fabricii, nemulțumiți de deciziile recente ale Guvernului și de conducerea Ministerului Economiei. Sindicatul avertizează că societatea trece printr-o perioadă extrem de delicată, pe fondul reducerii activității și al unor modificări administrative controversate.

Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate Armatei Române. Este pentru prima dată din 1969 când executivul alege un furnizor extern în detrimentul unității de la Ghimbav, deși fabrica a asigurat timp de decenii producția și mentenanța flotei de elicoptere din dotarea MApN.

Suba Arpad, lider de sindicat, atrage atenția că gradul de încărcare cu manoperă în societate a scăzut sub pragul de 20%, în condițiile în care România alocă sume impresionante pentru înarmare. Reprezentanții lucrătorilor subliniază că, deși bugetul național destinat achizițiilor militare este de 16,8 miliarde de euro, comenzile direcționate către industria autohtonă rămân extrem de reduse.

Situația a devenit și mai tensionată după ce numărul funcțiilor plătite din conducere s-a triplat în mai puțin de trei luni. Sindicatul reclamă faptul că de la trei salarii de directori general și executivi s-a ajuns la nouă salarii de directori și membri ai Consiliului de Administrație. În paralel, indexarea salariilor cu rata inflației, negociată de angajați încă din luna iunie, a rămas blocată din cauza unor acte normative aprobate la nivel central.

De cealaltă parte, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că majorarea indemnizațiilor brute ale membrilor CA de la 4.720 de lei la 20.400 de lei este pe deplin justificată. Demnitarul a explicat faptul că IAR Brașov este o companie strategică, profitabilă și listată la Bursa de Valori București, unde selecția și remunerarea conducerii trebuie să se facă exclusiv pe criterii de performanță și indicatori obiectivi.