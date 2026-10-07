Armata Română a semnat un contract important pentru achiziția a 12 elicoptere militare multirol Airbus H225M. Înțelegerea a fost încheiată prin intermediul Direcției Generale pentru Armament (DGA) din Franța, sub umbrela inițiativei europene SAFE (Security Action for Europe), creată pentru consolidarea capacităților de apărare la nivelul Uniunii Europene.

Contract de 757 de milioane de euro pentru elicopterele Airbus

Această comandă reprezintă un pas concret în înlocuirea treptată a vechii flote de elicoptere IAR-330 Puma, aflate în dotarea Forțelor Aeriene Române. Noile aparate de zbor vor fi destinate atât misiunilor convenționale, cât și operațiunilor speciale, aducând un plus de tehnologie și interoperabilitate în cadrul structurilor NATO.

Potrivit unui comunicat de presă al MApN, din luna iulie 2026, achiziția celor 12 elicoptere Airbus H225M are o valoare de peste 800 milioane de euro împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului.

Semnarea contractului a fost confirmată și de compania Airbus, într-un comunicat oficial.

Prețul unui singur elicopter Airbus H225M va fi de peste 70 de milioane de euro. Sursa foto: Shutterstock.

Parteneriat cu miză industrială la Ghimbav

Directorul executiv al Airbus Helicopters, Matthieu Louvot, a subliniat importanța acestui acord pentru capacitățile de apărare ale țării noastre, dar și pentru industria locală de profil. Selecția modelului H225M va sprijini activitatea de producție și mentenanță desfășurată în colaborare cu IAR Ghimbav, singurul constructor de elicoptere din România și un partener de lungă durată al grupului european.

Contractul actual extinde colaborarea dintre autoritățile române și Airbus în cadrul programului SAFE. Anterior, România a comandat alte 12 elicoptere pentru servicii publice și misiuni de salvare, respectiv șapte aparate din modelul H160 și cinci din modelul H145. De asemenea, în trecut au mai fost comandate două elicoptere H215M destinate configurației navale.

Grupul Airbus are o prezență continuă în România de peste două decenii, operând prin toate cele trei divizii principale ale sale. Centrul de asistență pentru clienți oferă servicii de mentenanță și suport tehnic pentru flotele naționale și de export, divizia Defence and Space furnizează sisteme de comunicații securizate, iar sectorul de aviație comercială produce componente strategice.

Performanțe dovedite în teatrele de operațiuni

Modelul H225M este recunoscut la nivel internațional pentru fiabilitatea sa în condiții extreme de luptă și gestionare a crizei. În prezent, la nivel global se află în serviciu peste 350 de aparate din familia H225 și H225M, adunând cumulativ peste un milion de ore de zbor.