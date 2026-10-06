Ministerul francez de Interne anunță că aproximativ 86.000 de persoane protestează marți în Franța, în afara Parisului. În capitală sunt așteptați zeci de mii de manifestanți.

86.000 de oameni au ieșit pe străzi

Aproximativ 86.000 de protestatari au ieșit marți pe străzile din întreaga Franță, potrivit primelor estimări oferite de Ministerul francez de Interne și citate de agenția Reuters. Cifra nu include regiunea capitalei, unde mobilizarea este în plină desfășurare, relatează BBC.

Manifestația din Paris este programată să înceapă la ora locală 14:00. Autoritățile franceze se așteaptă la o prezență masivă pe străzile capitalei, estimările indicând participarea a 20.000 până la 40.000 de persoane la marșul organizat de sindicate și asociațiile de elevi.

Sute de elevi de la Liceul Sophie-Germain au blocat clădirea și au pornit într-un marș în Place de la République, alături de sindicate. Forțele de ordine monitorizează atent situația din Paris.

100 de elevi au blocat accesul într-un liceu din Paris

Încă de la primele ore ale dimineții, aproximativ 100 de elevi de la Liceul Sophie-Germain, situat în centrul Parisului, au blocat accesul în clădire folosind tomberoane și bariere de protecție. Într-o atmosferă festivă, tinerii au scandat lozinci și au cântat piese îndreptate împotriva guvernului, a extremei drepte și a poliției.

Ulterior, protestatarii s-au deplasat către Place de la République, unde s-a format un marș de amploare. Elevilor li s-au alăturat delegații din partea sindicatelor și ale partidelor politice de stânga, consolidând acțiunea de stradă.

La fața locului a fost desfășurat un dispozitiv impresionant de poliție, forțele de ordine fiind pregătite să intervină în cazul în care izbucnesc acte de vandalism sau incendieri. Autoritățile și organizatorii speră că această formă organizată de protest, desfășurată pe un traseu autorizat, va fi mult mai ușor de gestionat decât izbucnirile spontane de violență din fața unităților de învățământ.

Ciocniri violente în Rennes: poliția a folosit tunuri cu apă

Ciocniri violente au avut loc în orașul Rennes. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii, în timp ce manifestanții au încercat să se protejeze cu umbrele.

Tensiunile legate de protestele din Franța escaladează în mai multe regiuni ale țării, iar confruntările dintre manifestanți și forțele de ordine au devenit extrem de violente în nord-vestul țării.

În orașul Rennes, poliția antirevoltă a fost nevoită să folosească tunurile cu apă pentru a dispersa grupurile de protestatari, în timpul unor ciocniri izbucnite pe marginea unei demonstrații de amploare.

Imaginile surprinse arată momente extrem de tensionate, în care unii dintre participanți încearcă în mod inutil să se protejeze de jeturile puternice de apă folosind doar umbrele.

Forțele de ordine, atacate la Lyon

La Lyon, poliția a intervenit pentru a dispersa persoane cu fețele acoperite care blocau circulația tramvaielor. Protestatarii au aruncat cu proiectile în forţele de ordine.

Mobilizarea de pe străzi vine în contextul unui val național de nemulțumiri, iar incidentele din Rennes reflectă climatul tot mai tensionat în care se desfășoară marșurile din marile orașe franceze.

Laurent Nuñez a spus că nu există „nicio instrucțiune de reținere" pentru forțele de ordine şi insistă că poliţia acţionează cu cea mai mare proporţionalitate. Între timp nu mai puţin de 10 anchete interne sunt în desfăşurare la poliţia franceză pentru a stabili dacă intervenţiile au fost excesive. Peste 200 de elevi au fost răniţi în ultimele zile.

Premierul Sébastien Lecornu a cerut ca revendicările liceenilor să fie exprimate într-un cadru „pașnic, legal și democratic".

Guvernul a mai anunțat că pregătește măsuri privind viața școlară și condițiile din licee.

1.800 de licee sunt blocate, poliția a operat peste 6.000 de arestări

Sindicatul elevilor de liceu susține că 1.800 de licee sunt blocate sau închise preventiv. Nivelul de mobilizare a atins un nou record, a apreciat sindicatul, care a făcut apel la „toate liceele să se alăture demonstrațiilor”.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, s-a întâlnit marți dimineață cu procurorii pentru a discuta procedurile judiciare în urma „violențelor și pagubelor comise întimpul demonstrațiilor elevilor de liceu”.