Aproape 400 de copii au fost arestați în Franța, după ce mii de adolescenți au protestat în fața școlilor, blocând accesul

Peste 400 de persoane, în majoritate copii și adolescenți, au fost reținute marți în Franța, după ce un val masiv de proteste ale elevilor de liceu a dus la blocarea accesului în sute de unități de învățământ din întreaga țară.

Manifestațiile au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine, înregistrându-se incendieri de tomberoane, distrugeri de mobilier urban și atacuri asupra polițiștilor, potrivit BBC.

Ministrul francez de interne, Laurent Nunez, a confirmat că 440 de persoane au fost reținute la nivel național, precizând că aproximativ două treimi dintre acestea au fost plasate în custodia poliției. În total, Ministerul Educației de la Paris a raportat că peste 400 de școli au fost afectate de blocaje sau perturbări severe marți, dintr-un total de circa 3.700 de instituții de profil din țară.

Sute de licee blocate, confruntări de stradă și atacuri cu acid

Mișcarea de protest a izbucnit săptămâna trecută la Paris și s-a extins rapid în mari orașe precum Lille, Bordeaux, Rennes, Nantes și Marseille. La Lille, în nordul țării, tinerii au dat foc containerelor de gunoi, au vandalizat stații de autobuz și au aruncat cu sticle și pavele în direcția forțelor de ordine, determinând poliția să riposteze cu gaze lacrimogene.

Confruntările au atins un nivel ridicat de violență. Ministrul de interne a menționat că în timpul protestelor s-au înregistrat șapte cazuri în care s-a aruncat acid clorhidric asupra forțelor de ordine, iar 48 de polițiști au fost răniți în confruntările din întreaga țară.

„Nimic nu justifică prezența la instituții pentru a manifesta, mascați, cu fața ascunsă, purtând proiectile și așteptând intervenția forțelor de ordine doar pentru a le ataca”, a declarat Laurent Nunez.

Elevii își justifică acțiunile prin degradarea condițiilor din sistemul de învățământ. Printre principalele nemulțumiri se numără clasele supraaglomerate, deficitul cronic de cadre didactice și orarele extrem de încărcate.

La Liceul Lamartine din nordul capitalei franceze, tinerii au afișat pancarte cu mesaje precum: „8.00-18.00. Mai multe ore de curs decât de somn”.

În suburbia pariziană Seine-Saint-Denis, primarul Bally Bagayoko s-a alăturat elevilor de la Liceul Paul-Eluard și a condus mulțimea în intonarea imnului național. El a catalogat protestele drept „complet legitime”, acuzând faptul că comunitățile cu venituri reduse primesc mai puține resurse pentru educație comparativ cu zonele bogate. Tensiunile au escaladat însă și aici, jandarmii echipați cu scuturi antirevoltă intervenind cu bastoanele pentru dispersarea mulțimii.

Război politic deschis la nivelul conducerii statului francez

Situația din stradă a provocat un schimb dur de replici între guvern și opoziție. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a condamnat ferm actele de vandalism, avertizând că escaladarea demonstrațiilor este iresponsabilă.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, premierul a subliniat că artificiile, incendiile și violențele în apropierea liceelor nu au nicio justificare și pun în pericol elevii, personalul didactic și polițiștii.

De cealaltă parte, Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de extremă stânga La France Insoumise (LFI), a acuzat Executivul că a ordonat o represiune brutală împotriva unor tineri pe care i-a numit „inofensivi”. Mélenchon a susținut că acțiunile poliției au o „conotație rasistă evidentă” și a cerut aleșilor LFI să intervină în sprijinul elevilor.