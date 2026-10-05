Mâna unui adolescent, spulberată de o grenadă, în Franța. A treia săptămână de proteste ale elevilor împotriva subfinanțării școlilor

Un adolescent în vârstă de 15 ani și-a pierdut mâna și o parte din antebraț după ce a ridicat o grenadă a poliției care a explodat în orașul Lens, în nordul Franței, în timpul ciocnirilor violente dintre protestatarii de liceu și forțele de ordine, relatează Reuters.

Incidentul a avut loc luni

Incidentul a avut loc luni, cu o zi înaintea unei manifestații naționale anunțate de sindicatul elevilor, care protestează împotriva subfinanțării, supraaglomerării și stării precare a unităților de învățământ.

Conform ziarului regional La Voix du Nord, incidentul s-a petrecut pe fondul protestelor care durează deja de trei săptămâni. În jur de 200-250 de protestatari ar fi aruncat obiecte spre forțele de ordine, a declarat François-Xavier Lauch, prefectul din Pas-de-Calais, care a refuzat să comenteze circumstanțele exacte.

Mișcările de protest au început în septembrie, extinzându-se rapid la nivel național. Până acum, între 400 și 500 de licee au fost închise sau parțial blocate de manifestații.

În unele cazuri, protestele au degenerat în acte de violență urbană – 24 de școli au fost incendiate sau vandalizate, iar 78 de cadre didactice au fost rănite, a declarat ministrul Educației, Edouard Geffray.

Acuzații privind utilizarea excesivă a forței de către poliție

Organizațiile pentru drepturile omului acuză forțele de ordine de utilizarea unor metode brutale împotriva minorilor, inclusiv bastoane, gaze lacrimogene și arme neletale.

Un caz aflat sub investigație vizează rănirea gravă a unui adolescent de 16 ani, care și-a pierdut un ochi după ce poliția a folosit gloanțe de cauciuc în timpul unui protest. Potrivit prietenilor săi, incidentul a avut loc în timpul unei manifestații.