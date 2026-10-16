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PSD, despre o privatizare a companiilor de stat, sub viitorul guvern: „Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Partidul Social Democrat
PSD și-a reafirmat poziția fermă împotriva vânzării companiilor de stat profitabile sau din sectoare strategice precum energia, apărarea și sectorul bancar, într-un comunicat transmis vineri. Sursa foto: Profimedia Images
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PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile sau din sectoare strategice precum energia, apărarea și sectorul bancar. Social-democrații și-au reafirmat poziția vineri, 16 octombrie, și au precizat că aceasta este inclusă și în Programul de guvernare 2026–2028, care prevede reformarea companiilor de stat conform standardelor OCDE.

Cuprins:

Ce spune PSD despre vânzare și privatizarea companiilor de stat, sub viitorul guvern

PSD și-a reafirmat poziția fermă împotriva vânzării companiilor de stat profitabile sau din sectoare strategice precum energia, apărarea și sectorul bancar, într-un comunicat transmis vineri. Partidul a subliniat că această abordare este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2026-2028, depus în Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul exclude vânzarea activelor strategice profitabile sub presiune bugetară, dar deschide posibilitatea listării unor pachete minoritare de acțiuni, după modelul companiilor din sectorul energetic deja listate la bursă.

„PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate”, se arată în comunicatul social-democracților de vineri.

Ce prevede Programul de guvernare privind companiile de stat

În capitolul dedicat economiei, Programul de guvernare 2026-2028 pune accent pe reformarea companiilor și regiilor de stat, ținând cont de standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind administrarea întreprinderilor publice. Obiectivele comerciale și de interes public vor fi clar definite, iar performanța companiilor va fi evaluată nu doar prin prisma profitului, ci și a calității și eficienței serviciilor oferite.

De asemenea, programul lasă loc pentru listarea pe bursă a unor pachete minoritare de acțiuni.

„Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăților din energie deja listate”, se arată în document. Totuși, guvernul nu precizează care companii ar putea fi vizate, ce procente vor fi scoase la vânzare sau un calendar concret pentru aceste operațiuni.

În capitolul destinat finanțelor, se subliniază importanța creșterii transparenței în gestionarea companiilor de stat, cu păstrarea controlului strategic al statului asupra acestora. Obiectivul general rămâne dezvoltarea pieței de capital ca sursă alternativă de finanțare pentru companiile românești.

PSD amintește de disupta cu Guvernul Bolojan privind companiile de stat

Social-democrații au reamintit vineri despre conflictul din aprilie 2026 cu Guvernul condus de Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu, legat de planurile de vânzare a unor pachete de acțiuni din companii precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank. Potrivit PSD, respectivele participații au fost evaluate sub potențialul real.

„Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu”, se arată în comunicat.

În paralel, PSD a inițiat un proiect legislativ (PL-x nr. 376/2026) care interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat până la 31 decembrie 2027, cu excepția companiilor care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutivi sau care se află în insolvență, conform unei hotărâri judecătorești definitive.

Ce planuri are Guvernul Luca Niculescu pentru companiile de stat aflate în dificultate

Pentru companiile de stat care se confruntă cu pierderi, programul de guvernare propune un mecanism de evaluare a performanței. Aceste societăți vor fi clasificate de la A la E, în funcție de stabilitatea financiară, iar rapoartele vor fi publice. În cazul în care o companie este considerată neviabilă (categoria E) sau acumulează pierderi timp de trei ani consecutivi, fără justificarea unui contract de serviciu public, se va decide fie restructurarea, fie lichidarea acesteia. În plus, măsuri precum capitalizarea sau conversia datoriilor vor fi condiționate de existența unui plan clar de viabilitate și de desemnarea unui responsabil.

Programul include și propuneri pentru companiile din sectorul transporturilor, precum TAROM, CFR sau Metrorex. În termen de un an, acestea ar putea fi reclasificate în funcție de strategii specifice — dezvoltare, listare minoritară, atragere de investitori sau menținerea statutului de monopol natural. Cu toate acestea, documentul nu oferă detalii precise despre companiile care ar putea fi scoase la bursă sau despre procentele de acțiuni vizate.

În concluzie, PSD insistă că poziția sa rămâne constantă: „Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare. PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute!”.

Lista completă a miniștrilor propuși pentru Guvernul Niculescu

Noua echipă guvernamentală propusă de Luca Niculescu este o combinație inedită de membri ai Partidului Social Democrat (PSD) și specialiști independenți, o formulă neobișnuită, dar adaptată contextului actual. Lista miniștrilor:

  • Prim-ministru: Independent: Luca Niculescu
  • Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: PSD: Marian Neacșu
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: PSD: Ștefan-Ovidiu Popa
  • Ministrul Finanțelor: Independent: Alexandru Nazare
  • Ministrul Afacerilor Externe: Independent: Sebastian-Dănuț Neculăescu
  • Ministrul Justiției: PSD: Radu Marinescu
  • Ministrul Apărării Naționale: PSD: Ștefan-Radu Oprea
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: PSD: Daniel-Cătălin Zamfir
  • Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Independent: Costinel-Bogdan Dumitru
  • Ministrul Energiei: Independent: Dumitru Chisăliță
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: PSD: Florin-Ionuț Barbu
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: PSD: Natalia-Elena Intotero
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: PSD: Marcel-Alexandru Stoica
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: PSD: Alexandru-Mihai Ghigiu
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: PSD: Petre Florin Manole
  • Ministrul Sănătății: PSD: Alexandru-Florin Rogobete
  • Ministrul Educației și Cercetării: Independent: Valentin-Sorin Costreie
  • Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar: PSD: Sorin-Gabriel Ionescu
  • Ministrul Culturii: Independent: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan

Ce a transmis Luca Niculescu după depunerea programului și a listei în Parlament

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Luca Niculescu a explicat motivația din spatele acestei formule guvernamentale mixte: „Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică.

Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”.

În cadrul unei intervenții televizate la Observatorul Antenei 1, Niculescu a vorbit despre șansele ca acest cabinet să obțină votul de încredere al Parlamentului. Deși nu a oferit cifre exacte, acesta și-a exprimat încrederea că structura echilibrată a echipei sale va aduce sprijinul necesar pentru instalarea noului executiv.

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Tags: PSD - Partidul Social Democrat Guvernul Romaniei
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