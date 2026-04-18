Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat: „PSD a știut tot ce discutăm. Le e frică să fie trași la răspundere”

Listarea companiilor de stat la bursă, parte din Programul de Guvernare

„Nu am inventat nimic. Am pus în aplicare un mandat asumat colectiv, în scris, de către toți cei care sunt astăzi la guvernare”, a declarat Gheorghiu.

Conform vicepremierului, listarea unor pachete minoritare din companiile de stat este prevăzută clar în Programul de Guvernare, la pagina 40, și a fost agreată de toate partidele din coaliția guvernamentală, inclusiv PSD.

De asemenea, Jalonul nr. 443 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cere listarea sau restructurarea a cel puțin trei companii de stat până în august 2026.

„Listarea este un instrument de transparență, disciplină corporativă și acces la capital”, a explicat Gheorghiu, respingând acuzațiile că aceasta ar însemna o vânzare a companiilor de stat „în criză, ieftin”.

„Afirmația că «vindem companii de stat în criză, ieftin» este falsă în fiecare cuvânt al ei. Statul rămâne acționar majoritar, cu control deplin, iar pregătirea unei listări durează între 1 și 3 ani, ceea ce înseamnă că o tranzacție nu ar avea loc mai devreme de 2027”, a adăugat ea.

Acuzații de blocaj și lipsă de cooperare a PSD

Gheorghiu a subliniat că miniștrii PSD au fost informați constant despre procesul de listare, dar au ales să nu colaboreze.

„La ședințele Comitetului responsabil de reforma companiilor de stat au fost invitați miniștrii cărora le reveneau companiile analizate, inclusiv din domeniile transporturilor și energiei, gestionate de PSD. De cele mai multe ori, aceștia au trimis reprezentanți, nu au considerat subiectul ca fiind unul de importanță strategică sau au încercat să amâne deciziile ferme”, a explicat vicepremierul.

Ea a menționat totuși participarea constantă a secretarului general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, membru PSD.

Miza reală: Consiliile de Administrație

Vicepremierul susține că adevărata problemă nu este listarea, ci transparența și reforma în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat.

„Spaima politicienilor a apărut când am început să analizăm componența Consiliilor de Administrație, contractele de mandat și indicatorii de performanță. Reacția? Blocarea accesului la documente, refuzul de a prezenta contracte de mandat și lipsa de colaborare interinstituțională. Sunt fapte concrete, documentate, care spun mai multe decât orice declarație politică”, a subliniat Gheorghiu.

În postarea sa, Gheorghiu a solicitat vicepremierilor din coaliție – reprezentanți ai PSD, PNL, USR și UDMR – feedback cu privire la lista exploratorie a companiilor propuse pentru listare.

„Vă invit să formulați observații și feedback, inclusiv cu privire la companiile pentru care considerați că un astfel de demers nu este oportun în această etapă”, a scris ea.

Deși PNL și USR au răspuns, PSD a rămas tăcut. Gheorghiu a organizat ulterior o ședință pe 15 aprilie pentru a agrea soluții pentru 22 de companii analizate, însă a remarcat că inițiativa a fost folosită drept „armă politică”.

„Tot ce am scris este documentat. Poate fi dovedit. Nu sunt vorbe”, a concluzionat vicepremierul, reiterând că lista finală urmează să fie prezentată Guvernului.

„Practic, tot ce aveau de făcut era să se prezinte la muncă”, a spus aceasta cu referire la lipsa de implicare din partea PSD.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

