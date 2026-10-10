Șoferii din România s-ar putea confrunta în curând cu noi obligații legale atunci când circulă pe drumurile publice. Proiectul de lege care propune introducerea „regulei fermoarului” ca obligație legală în Codul Rutier a primit raport favorabil din partea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Dacă măsura va fi votată și promulgată, conducătorii auto care refuză să permită încadrarea alternativă a altor vehicule vor risca sancțiuni financiare.

Regula fermoarului este, în prezent, doar o regulă de bun-simț în trafic

Până în prezent, cedarea trecerii în mod alternativ în zonele cu trafic aglomerat era considerată doar o normă de conduită preventivă și de politețe la volan. Propunerea legislativă modifică însă această abordare, transformând manevra într-o regulă strictă de circulație, menită să fluidizeze traficul și să reducă blocajele de pe arterele aglomerate.

Conform textului adoptat cu amendamente în comisiile parlamentare, regula fermoarului este definită ca manevra prin care, în condiții de aglomerație, vehiculele aflate pe banda sau drumul prioritar permit pătrunderea alternativă și ordonată a mașinilor de pe banda sau drumul secundar.

Schimbare pentru regula fermoarului

O schimbare esențială adusă de deputați față de varianta inițială este extinderea acestei obligații la anumite intersecții nesemaforizate din localități. Atunci când pe un bulevard sau pe o arteră principală se formează o coloană de mașini care înaintează lent sau staționează, șoferii vor fi obligați să lase să intre, alternativ, câte un autovehicul care vine de pe o stradă secundară fără semafor sau alte mijloace de dirijare.

În ceea ce privește îngustarea drumului, deputații au restrâns aplicarea regulii doar la șoselele care au câte două benzi de circulație pe sens. Astfel, obligația de încadrare alternativă intervine atunci când una dintre cele două benzi este blocată din cauza unui obstacol, a unor lucrări sau din cauza îngustării benzii. Decizia de a limita regula la drumurile cu două benzi pe sens a fost justificată prin necesitatea de a menține siguranța rutieră pe arterele mai late, cu trei sau patru benzi.

Amenzi din clasa I de sancțiuni pentru regula fermoarului

Șoferii care nu vor respecta noua regulă din Codul Rutier vor putea fi sancționați cu amenzi din clasa I de sancțiuni (2-3 puncte de amendă: între 432,50 și 648,75 de lei). Sancțiunea se va aplica atât celor care refuză să permită încadrarea alternativă pe o bandă blocată, cât și celor care nu acordă prioritate mașinilor ce vin de pe drumurile secundare în condițiile stabilite de lege.