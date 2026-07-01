Clasa I de sancțiuni din Codul Rutier: Între 432,50 și 648,75 de lei

Această clasă de amenzi presupune aplicarea a 2 sau 3 puncte-amendă. Este cea mai blândă formă de sancționare și vizează abaterile minore din trafic.

Șoferii vor scoate din buzunar aceste sume pentru lăsarea liberă a volanului în timpul mersului sau pentru nerespectarea obligației de a semnaliza din timp intenția de schimbare a direcției de mers. Tot aici intră și mult-discutata parcare neregulamentară, care pe lângă amenda de minimum 432,5 lei aduce și două puncte de penalizare, plus riscul ridicării mașinii. De asemenea, conducerea unui vehicul cu defecțiuni minore la sistemul de iluminare sau conducerea fără centură de siguranță se pedepsesc conform acestei clase. Tot în clasa I este încadrată și depășirea vitezei maxime admise cu 10 până la 20 km/h.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Clasa a II-a de sancțiuni din Codul Rutier: Între 865 și 1.081,25 lei

Pentru abaterile din clasa a II-a, polițiștii rutieri aplică 4 sau 5 puncte-amendă. Sancțiunile devin deja simțitoare pentru bugetul personal.

Această clasă include nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere și a marcajelor de obligare. Totodată, șoferii care sunt surprinși folosind telefonul mobil la volan fără un sistem de tip „mâini libere” (hands-free) vor primi o amendă din această categorie. Tot aici sunt sancționate nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi sau schimbarea benzii de circulație fără asigurare, dar și depășirea vitezei legale cu 21 până la 30 km/h. Conducătorii auto care nu își folosesc luminile de întâlnire pe timp de zi pe autostrăzi sau drumuri expres riscă aceleași sume.

Clasa a III-a de sancțiuni din Codul Rutier: Între 1.297,50 și 1.730 de lei

Clasa a III-a implică aplicarea a 6 până la 8 puncte-amendă și se adresează unor fapte care pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Printre cele mai comune abateri din această categorie se numără depășirea vitezei maxime admise cu 31 până la 40 km/h. Șoferii vor fi sancționați cu aceste sume și în cazul în care conduc un autovehicul cu inspecția tehnică periodică (ITP) expirată sau dacă refuză să prezinte actele la controlul poliției. Tot în clasa a III-a intră nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere în intersecții sau nerespectarea semnalelor polițiștilor care dirijează traficul, dar și circulația cu un vehicul care are defecțiuni majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție.

Clasa a IV-a de sancțiuni din Codul Rutier: Între 1.946,25 și 4.325 de lei

Este cea mai aspră clasă de sancțiuni aplicabilă persoanelor fizice și implică între 9 și 20 de puncte-amendă. De cele mai multe ori, aceste amenzi uriașe vin la pachet și cu suspendarea dreptului de a conduce.

Sumele din această categorie sunt rezervate pentru fapte extrem de grave: depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, conducerea sub influența băuturilor alcoolice (atunci când fapta este încadrată ca contravenție și nu ca infracțiune) sau nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată. Tot în clasa a IV-a este pedepsită conducerea unui vehicul fără plăcuțe de înmatriculare, neprezentarea la unitatea de poliție în termen de 24 de ore de la producerea unui accident rutier din care au rezultat doar pagube materiale sau refuzul de a supune vehiculul controlului masei și dimensiunilor maxime admise.

Clasa a V-a de sancțiuni din Codul Rutier: Între 4.541,25 și 21.625 de lei

Această clasă se aplică exclusiv persoanelor juridice și prevede sancțiuni masive, cuprinse între 21 și 100 de puncte-amendă.

Firmele primesc astfel de amenzi dacă nu comunică identitatea persoanei căreia i-au încredințat vehiculul firmei la solicitarea poliției. De asemenea, firmele de transport sau companiile de construcții sunt sancționate conform clasei a V-a pentru organizarea de concursuri neautorizate pe drumurile publice, nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor pe carosabil sau pentru punerea în circulație a unor vehicule care depășesc gabaritul legal fără autorizație specială.

O veste bună pentru șoferi rămâne faptul că facilitatea plății rapide nu a fost modificată. Toți cei care primesc o amendă contravențională au în continuare posibilitatea de a achita doar jumătate din minimul amenzii aplicate, cu condiția ca plata să fie efectuată în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal. De asemenea, autoritățile au amintit că, tot de la 1 iulie, testele pentru redobândirea sau reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai susțin la sediile Poliției Rutiere, ci au fost mutate la serviciile publice comunitare (DRPCIV).

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE