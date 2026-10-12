O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra: „Sunt niște escroci”

Turiștii care vizitează centrul Londrei ar fi taxați cu sute de lire sterline pentru curse scurte cu taxiul-bicicletă, arată o anchetă publicată de Daily Express. Reporterii au investigat activitatea unor operatori din Westminster, Piccadilly și Leicester Square și au relatat despre tarife exorbitante, comercianți care ar lucra fără autorizațiile necesare și amenzi care nu par să descurajeze activitatea ilegală.

Turiștii taxați cu sute de lire sterline pentru curse scurte cu ricșa

Un angajat al unei companii de turism oficiale din Londra a descris situația fără menajamente: „O bandă românească ia turiști și le cere 350 de lire sterline pentru curse scurte cu bicitaxiul. Sunt niște escroci”.

Ancheta readuce în atenție problema protecției turiștilor în unele dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei britanice, chiar în apropierea Parlamentului și a sediilor instituțiilor de ordine publică.

Potrivit Daily Express, reporterii au urmărit activitatea operatorilor de „taxiuri bicicleta” din mai multe zone turistice importante ale Londrei. În timpul investigației, aceștia au întâlnit conducători care au reacționat agresiv la întrebări sau au plecat atunci când au fost confruntați cu acuzațiile.

Mai mulți operatori ar fi ascuns cartonașe laminate pe care erau afișate tarife exorbitante de 165 de lire sterline (aproximativ 1.040 lei). Unii au susținut că nu înțeleg limba engleză atunci când reporterii le-au cerut explicații.

Unul dintre cazurile relatate privește o ricșă roz care transporta turiști din zona Westminster Bridge spre Palatul Buckingham, pe o distanță mai mică de o milă (1,61 kilometri).

Potrivit publicației, o astfel de cursă ar fi trebuit să coste aproximativ 15 lire sterline (circa 95 lei) dacă s-ar fi aplicat plafoanele tarifare propuse. În cazul documentat de reporteri, pasagerului i s-ar fi cerut însă 40 de lire sterline (aproximativ 252 de lei).

Acești turiști au plătit 40 de lire pe o cursă care ar fi trebuit taxată cu 15 lire Sursa foto: Captură Youtube Daily Express

Întrebat de ce a perceput un tarif mai mare, conducătorul bicicletei taxi a refuzat să ofere explicații și a susținut că nu vorbește engleza.

„Băieții români nu respectă regulile”

Nemulțumirea este resimțită și de operatorii care susțin că lucrează legal și respectă regulile.

Un bărbat cu experiență din Piccadilly a criticat concurența pe care ar reprezenta-o operatorii acuzați că practică tarife abuzive.

„Băieții români nu respectă regulile; escrochează și câștigă mai mulți bani ilegal”, a declarat acesta pentru Daily Express.

Reportajul descrie o piață în care operatorii care investesc în activități autorizate spun că sunt dezavantajați de concurenți care ar evita costurile și obligațiile impuse de lege.

Ce reguli noi sunt pregătite pentru „taxiurile bicicletă” din Londra

După ani de controverse privind funcționarea bicitaxiurilor, autoritățile britanice pregătesc un regim mai strict de reglementare.

Noile măsuri menționate de Daily Express, cu aplicare anunțată pentru 30 octombrie, ar urma să includă:

verificări obligatorii ale antecedentelor șoferilor;

cerințe de bază privind cunoașterea limbii engleze;

limite tarifare menite să împiedice suprataxarea pasagerilor;

un sistem de autorizare și de control al operatorilor.

Transport for London (TfL) ar urma să gestioneze autorizarea și aplicarea noului regim, inclusiv controlul tarifelor. Miza este protejarea pasagerilor, dar și crearea unor condiții mai echitabile pentru operatorii care respectă legea.

Dube ilegale de înghețată și amenzi care nu îi descurajează pe comercianți

Publicația a relatat și despre vânzători de înghețată care ocupă ilegal spații din apropierea London Eye.

Un comerciant care afirmă că deține autorizațiile necesare a explicat că își vede activitatea afectată de dube care ar parca pe marcaje cu linii galbene duble, în pofida sancțiunilor primite.

„Primesc doar amenzi și sunt mulțumiți de asta. Pur și simplu parchează acolo în fiecare zi, toată vara. Amenzi, amenzi - pur și simplu nu le pasă”, a declarat acesta.

Românii ar cere sute de euro turiștilor pentru scurte plimbări cu ricșa în centrul Londrei Sursa foto: Captură Youtube Daily Express

Asta se întâmplă pentru că amenzile sunt mai mici decât câștigurile și sunt văzute ca „o parte din cheltuielile” afacerii.

În timpul investigației, reporterii au relatat că un șofer a plecat în grabă atunci când au încercat să discute cu el, revenind ulterior însoțit de alți comercianți.

„Este o rușine că infractorii pot jecmăni turiștii la umbra Parlamentului”

Situația a atras și reacții politice. Chris Philp, ministrul de interne din umbră, adică omologul din opoziție al Ministrului de Interne aflat la putere, a criticat modul în care sunt aplicate regulile în centrul Londrei.

„Este o rușine că infractorii pot jecmăni turiștii la umbra Parlamentului și pot batjocori poliția în timp ce fac asta”, a declarat acesta.

Philp a susținut că lipsa unor consecințe suficient de ferme permite continuarea activităților ilegale.

„Partidul Laburist a lăsat legea să devină o glumă, iar infractorii tratează amenzile ca pe un cost al activității economice, deoarece Partidul Laburist nu le-a dat nimic de temut”, a afirmat politicianul.

La rândul său, Laila Cunningham, candidată la Primăria Londrei din partea Reform UK, a descris situația drept un semn al problemelor de ordine publică din capitala britanică.

„Dacă forțele noastre de poliție nu pot securiza nici măcar kilometrul pătrat din jurul New Scotland Yard și al Palatului Parlamentului, ce speranță mai are restul națiunii?”, a întrebat aceasta.

Cunningham a adăugat că problema nu se limitează la taxiurile neautorizate sau la dubele ilegale de înghețată, ci reprezintă, în opinia sa, „un simbol vizual al Marii Britanii distruse”.

Poliția din Londra spune că a dat 200 de amenzi celor din zonă Sursa foto: Captură Youtube Daily Express

Ce spun autoritățile din Londra

Reprezentanții administrației locale susțin că lucrează împreună cu alte instituții pentru a combate activitățile ilegale și pentru a integra noile reguli în sistemul existent de control.

Caroline Sargent, membră a cabinetului Consiliului Westminster responsabilă de aplicarea legii, a explicat că Transport for London va avea un rol central în noul regim.

„Transport for London va fi responsabilă de acordarea de licențe și de aplicarea noului regim pentru bicitaxiuri, inclusiv de controlul tarifelor, pentru a ajuta la protejarea pasagerilor împotriva suprataxării”, a declarat aceasta.

Sargent a cerut Primăriei să colaboreze cu autoritățile locale și să pună la dispoziția acestora resurse pentru aplicarea noilor reguli.

Și autoritățile din Lambeth, un district din sudul Londrei, au semnalat dificultăți în combaterea comerțului ilegal.

Jonathan Bartley, membru al cabinetului local, a declarat că astfel de comercianți „exploatează turiștii, operează în afara regimului de licențiere conceput pentru a proteja publicul și provoacă obstrucții pe una dintre cele mai emblematice și aglomerate rute către cartierul nostru”.

Potrivit acestuia, consiliul a confiscat dube de înghețată și a inițiat acțiuni în justiție împotriva unor persoane care ar fi desfășurat activități comerciale fără autorizațiile necesare.

Bartley a atras atenția că unii comercianți revin după ce au fost îndepărtați, amendați sau urmăriți penal.

„Acesta este un comerț ilegal profitabil și persistent și trebuie să fim pregătiți să analizăm ce se mai poate face pentru a-l perturba”, a afirmat el.

Poliția Metropolitană din Londra: peste 200 de amenzi emise în acest an

Poliția Metropolitană a precizat că ia măsuri împotriva activităților ilegale cu bicitaxiuri din centrul Londrei, invocând perturbările și neplăcerile provocate locuitorilor și afacerilor.

Un purtător de cuvânt al instituției a explicat că poliția folosește mai intens competențele oferite de Ordinul de Protecție a Spațiilor Publice (PSPO).

Aceste competențe permit sancționarea operatorilor care se comportă într-un mod antisocial sau intimidant și îndepărtarea lor din anumite zone aglomerate.

„Peste 200 de amenzi PSPO au fost emise șoferilor de bicitaxi până în prezent în acest an”, a precizat reprezentantul poliției.

Acesta a adăugat că acuzațiile privind criminalitatea organizată, exploatarea sau spălarea de bani sunt investigate acolo unde există motive pentru a face acest lucru.

Turiștii sunt sfătuiți să întrebe de preț înainte de a se urca într-o ricșă și să evite aceste curse dacă tariful lor nu este clar.