Elicoptere Airbus H225M, produse în Franța

Programul SAFE alocă României 16,6 miliarde de euro, din care 9,6 miliarde sunt destinate exclusiv achizițiilor militare. Aceste fonduri vor fi utilizate în derularea a 21 de programe pe termen lung.

Printre cele mai costisitoare proiecte se numără achiziția de mașini blindate pentru infanterie (2,9 miliarde de euro) și elicoptere multi-misiune pentru înlocuirea modelelor IAR-330 Puma, aflate la finalul ciclului de viață.

Performanțe și specificații tehnice pentru Airbus H225M

Airbus H225M (cunoscut anterior sub denumirea de Eurocopter EC725 Caracal) este un elicopter de transport tactic greu, recunoscut pentru versatilitatea sa în misiuni de căutare și salvare în luptă (CSAR), transport de trupe și operațiuni speciale.

H225M este proiectat să opereze în condiții extreme, având o autonomie impresionantă și capacitatea de realimentare în aer. Are o viteză maximă de 324 km/h, o viteză de croazieră de 262 km/h, o rază de acțiune de 920 km (cu rezervoare standard), un plafon de zbor de 6.095 m, dar și o rată de urcare de 5,4 m/s.

Dimensiuni și capacitate

Lungime (cu rotoare): 19,50 m;

Diametru rotor principal: 16,20 m;

Greutate maximă la decolare: 11.000 kg (poate ajunge la 11.200 kg cu sarcini externe);

Capacitate trupe: Până la 28 de soldați echipați sau 11 tărgi (în varianta medicală).

Motorizare și tehnologie

Motoare: 2 × Safran Makila 2A1 (turboshaft)

Putere: Aproximativ 1.567 kW (2.100 CP) per motor.

Avionică: Sistem digital de control al motorului (FADEC) cu două canale și un cockpit complet din sticlă (Glass Cockpit) cu ecrane LCD multifuncționale.

Armament și echipamente speciale

Mitraliere: 2 × 7,62 mm montate în ferestre sau uși.

Tunuri/Rachete: Pod-uri pentru tunuri de 20 mm sau lansatoare de rachete de 70 mm.

Sisteme de apărare: Dispensere de contramăsuri (chaff/flare), senzori de avertizare radar (RWR) și laser.

Elicopterul Airbus H225M poate transporta până la 28 de soldați echipați. Sursa foto: Shutterstock

De ce costă mai mult pentru România decât alte țări care au cumpărat H225M

Prețul mediu de 71 de milioane de euro per elicopter H225M este considerabil mai mare decât achiziții similare din alte state. De exemplu, Thailanda a achiziționat în 2025 două aparate de același model la un preț de 46 de milioane de euro fiecare.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că suma include mai mult decât aparatele în sine: suport logistic, pregătirea personalului și dotări suplimentare pentru misiuni specializate. Surse apropiate planului SAFE au declarat pentru jurnaliștii HotNews că prețul ridicat acoperă și posibilitatea negocierii unor beneficii suplimentare pentru România, cum ar fi producția locală a unor componente, precum și dezvoltarea unui centru de mentenanță și reparații capitale.

Elicopterele Airbus H225M vor fi produse în Franța

Elicopterele vor fi fabricate la uzina Airbus din Marignane, Franța, și achiziționate în colaborare cu alte state europene. În funcție de negocieri, numărul de aparate comandate ar putea crește.

Livrarea elicopterelor va fi însoțită de echipamente tehnice avansate, senzori și pregătire specializată pentru utilizarea acestora. Aceste aspecte sunt esențiale pentru modernizarea Armatei Române și pentru consolidarea capacității de a gestiona misiuni complexe în viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE