Combinatul Azomureș își pregătește repornirea instalațiilor. Romgaz solicită o linie de credit de 100 de milioane de euro pentru a susține activitatea până la primele încasări din îngrășăminte.

Se pregătește reluarea activității

Muncitorii combinatului Azomureș din Târgu Mureș s-au întors pe platforma industrială și au început activitățile tehnice necesare pentru repornirea instalațiilor.

Producția de îngrășăminte chimice urmează să fie reluată din primăvara anului viitor, reprezentând un pas strategic pentru sectorul agricol din România, relatează Agrointel.

Procesul de reluare a activității este unul complex, iar conducerea completează în această perioadă colectivul de angajați pentru a asigura funcționarea optimă și sigură a tuturor unităților de producție.

Luna trecută, Guvernul a aprobat angajarea a peste 1.130 de persoane de către Romgaz, dintre care aproximativ 860 sunt salariați ai Azomureș.

Romgaz solicită aprobarea acționarilor pentru un credit uriaș

Pentru a susține financiar faza de pregătire și primele luni de funcționare, producătorul național de gaze naturale Romgaz, care a preluat combinatul, a cerut aprobarea acționarilor pentru accesarea unui credit în valoare de 100 de milioane de euro.

Finanțarea este destinată acoperirii necesarului de lichidități și asigurării capitalului de lucru până când combinatul va începe să genereze venituri proprii din comercializarea îngrășămintelor chimice.

Când se vor produce primele îngrășăminte

Calendarul stabilit de reprezentanții companiei prevede ca prima etapă de repornire tehnică să fie finalizată până la începutul anului viitor. Producția efectivă și livrările către fermieri ar urma să fie reluate oficial din luna aprilie.

Realocarea resurselor energetice interne și reluarea activității la Târgu Mureș sunt considerate esențiale pentru reducerea dependenței de importurile de îngrășăminte din afara Uniunii Europene și pentru sprijinirea fermierilor autohtoni în campaniile agricole din sezonul viitor.

Tranzacția, rezultatul a șase luni de negocieri cu grupul elvețian Ameropa, care deține în prezent platforma, trebuie să fie aprobată de acționarii Romgaz în cadrul unei adunări generale.

Context economic favorabil, dar cu rezerve

Preluarea Azomureș vine într-un moment în care Romgaz se bucură de o situație financiară solidă. În primul trimestru din 2026, compania a raportat un profit net de 973 de milioane de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior.

Cu toate acestea, cifra de afaceri a scăzut cu 10%, ajungând la 2,14 miliarde de lei, din cauza scăderii volumului de gaze vândut și a prețurilor reglementate.

În paralel, Romgaz este implicată în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, dezvoltat în parteneriat cu OMV Petrom.