Romgaz, producătorul național de gaze naturale, a respins o ofertă de achiziție a gazelor naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite, propusă în decembrie 2025 de firma greacă Atlantic - See LNG Trade. Decizia a fost luată pe fondul costurilor ridicate și al riscurilor financiare semnificative, potrivit unui document consultat de publicația E-nergia.ro.

Analiza Romgaz: costuri mari și riscuri financiare

Conform documentului intern, Romgaz estima o pierdere anuală de până la 310 milioane de euro în cazul semnării contractului propus.

Oferta prevedea un acord pe 20 de ani pentru achiziția de gaz livrat la terminalul Alexandroupolis din Grecia, la un preț calculat în funcție de cotația Henry Hub, hubul american de gaze.

„În funcție de combinația Henry Hub/TTF, Romgaz poate înregistra pierderi structurale de 50 până la 310 milioane de euro /an, cu profit doar în scenarii foarte favorabile (TTF ridicat, Henry Hub scăzut)”, arătau cei de la Romgaz.

Prețul estimat al gazului se situa între 33 și 42 de euro/MWh, în timp ce proiecțiile pentru prețurile TTF (hubul european de gaze din Olanda) în perioada 2030-2040 indicau un interval de 30-40 euro/MWh.

„Din perspectivă economică, comercială și strategică, semnarea unui astfel de Heads of Agreement sau a unui contract în termenii și condițiile actuale propuse de acest Heads of Agreement NU ESTE JUSTIFICATĂ”, se arată în analiza Romgaz.

Compania Romgaz a subliniat că, în contextul unei producții interne crescute de gaze naturale din proiectul Neptun Deep (8 miliarde de metri cubi/an), al unei cereri în scădere în Uniunea Europeană și al presiunilor internaționale pentru reducerea utilizării gazului fosil după 2035, un astfel de angajament pe termen lung ar fi dezavantajos pentru România.

Negocieri necesare pentru un contract avantajos

Echipa de analiză a Romgaz a subliniat că semnarea unui contract în condițiile propuse ar fi legat România de o sursă de gaz costisitoare, fără a oferi suficientă flexibilitate.

„Fără modificarea termenilor și condițiilor Heads of Agreement într-o formă care să satisfacă interesele Romgaz, considerăm că nu este oportună semnarea acestuia”, se mai specifică în document.

Compania a propus desfășurarea unor negocieri extinse cu Atlantic - See LNG Trade pentru a îmbunătăți termenii și condițiile acordului.

Scopul ar fi fost alinierea achiziției de LNG la strategia Romgaz de aprovizionare flexibilă, bazată pe prețurile TTF și pe creșterea ponderii producției interne și a contractelor regionale mai competitive.

Presiuni și controverse politice

Decizia Romgaz de a nu semna acordul a atras controverse politice în România și la nivel internațional. Potrivit unui articol din Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia a sugerat, în martie 2026, că refuzul României de a semna contractul a contribuit la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

În ianuarie 2026, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a cerut premierului și președintelui să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru achiziția de gaze prin intermediul companiei Nova Gas & Trade, dar acest lucru nu s-a concretizat.

De asemenea, în februarie 2026, șefii Romgaz și Transgaz au fost invitați la o teleconferință cu ministrul energiei, unde li s-ar fi cerut să accepte achiziția a 1,5 miliarde de metri cubi de LNG american pe an.

Deși Romgaz a negat că ar fi fost supusă presiunilor de către Bogdan Ivan, compania a reafirmat public că analiza sa nu justifică o astfel de achiziție.

Frigul nici nu a venit bine, dar furnizorii de gaze au început să transmită deja noile oferte pentru iarna 2026-2027, cu prețuri mai mari cu până la 20% față de cele de anul trecut.

Memorandumuri semnate, fără rezultate

În paralel, firma privată românească Nova Power and Gas și Transgaz au semnat un Memorandum de Înțelegere cu Atlantic - See LNG Trade, în cadrul unui eveniment organizat la Atena.

Conform memorandumului, Nova ar fi trebuit să încheie un acord ferm de achiziție până în februarie 2026, însă acest lucru nu s-a materializat.