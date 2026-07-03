Tranzacția, rezultatul a șase luni de negocieri cu grupul elvețian Ameropa, care deține în prezent platforma, trebuie să fie aprobată de acționarii Romgaz în cadrul unei adunări generale.

Prețul tranzacției vs valoarea reală

Romgaz va plăti aproximativ 46,5 milioane de euro pentru activele de producție, o sumă la care se vor adăuga costurile consumabilelor și alte cheltuieli de funcționare pe durata tranziției.

Interesant este că, la finalul anului 2024, valoarea contabilă a terenurilor și clădirilor combinatului era estimată la 126 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mult decât prețul plătit de Romgaz.

Diferența de valoare reflectă starea tehnică precară a instalațiilor, multe dintre acestea datând din perioada 1968-1981, și riscurile semnificative asociate cu modernizarea lor.

Înainte de finalizarea tranzacției, au fost întocmite zece rapoarte de evaluare tehnică și de mediu. Cu toate acestea, detaliile specifice ale acestor analize nu au fost făcute publice.

Romgaz, planuri ambițioase pentru Azomureș

Romgaz are în vedere transformarea gazului natural în produse cu valoare adăugată, precum amoniac, uree, acid azotic, îngrășăminte complexe și melamină.

Potrivit estimărilor companiei, Azomureș ar putea furniza până la 90% din cererea internă de îngrășăminte chimice, dacă ar funcționa la capacitate maximă.

Acest proiect este un pas important pentru Romgaz, în încercarea de a diversifica activitatea și de a adăuga valoare resurselor naturale ale României, au spune cei din conducerea companiei.

Cu toate acestea, Romgaz avertizează că succesul integrării verticale nu este garantat.

Fluctuațiile prețului gazului ar putea reprezenta o provocare, deși acestea ar putea fi contrabalansate prin reducerea costurilor de producție a îngrășămintelor în condiții de prețuri scăzute la gaz

Repornirea combinatului, în a doua jumătate a lui 2027

Deși tranzacția este privită cu entuziasm de către locuitorii din Târgu Mureș, care așteaptă crearea de noi locuri de muncă și revitalizarea economiei locale, repornirea producției nu este așteptată mai devreme de a doua jumătate a anului 2027.

Această întârziere este cauzată de o reglementare adoptată în primăvara anului 2026, care obligă Romgaz să prioritizeze livrările de gaze pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027.

În plus, legislația actuală limitează angajările în companiile de stat fără o creștere preconizată a veniturilor, ceea ce complică și mai mult procesul.

Azomureș, mari probleme ecologice

Una dintre cele mai mari provocări pentru noul proprietar rămâne problema ecologică.

Azomureș nu a reușit să îndeplinească doi dintre cei patru indicatori privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru 2025, ceea ce a dus la pierderea a 20% din certificatele gratuite de emisii pentru perioada 2026–2030.

Pentru a se conforma noilor cerințe de mediu, Romgaz plănuiește investiții substanțiale de aproximativ 478 de milioane de euro până în 2031.

Această sumă depășește cu mult costul achiziției și va pune presiune pe bugetul companiei, care deja se confruntă cu alte proiecte majore.

Context economic favorabil, dar cu rezerve

Preluarea Azomureșului vine într-un moment în care Romgaz se bucură de o situație financiară solidă. În primul trimestru din 2026, compania a raportat un profit net de 973 de milioane de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior.

Cu toate acestea, cifra de afaceri a scăzut cu 10%, ajungând la 2,14 miliarde de lei, din cauza scăderii volumului de gaze vândut și a prețurilor reglementate.

În paralel, Romgaz este implicată în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, dezvoltat în parteneriat cu OMV Petrom.

În pofida acestor provocări, acțiunile companiei s-au dublat pe bursă față de 2025, indicând încrederea investitorilor.

Locuitorii din Târgu Mureș privesc cu speranță către această tranzacție, care ar putea revitaliza unul dintre cele mai emblematice obiective industriale din oraș.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Adevarul.ro
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi cum a fost depistat ofsaidul micronic
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi cum a fost depistat ofsaidul micronic
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Stiri Mondene 02 iul.
Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Insula Iubirii - Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 02 iul.
Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cele mai dorite licee după Evaluarea Naţională. Mediile de admitere scad din cauza notelor proaste
ObservatorNews.ro
Cele mai dorite licee după Evaluarea Naţională. Mediile de admitere scad din cauza notelor proaste
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Mediafax.ro
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Transferurile pe care Rapid nu trebuie să le facă. Ei sunt jucătorii care n-au ce căuta în Giulești
Fanatik.ro
Transferurile pe care Rapid nu trebuie să le facă. Ei sunt jucătorii care n-au ce căuta în Giulești
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar