Tranzacția, rezultatul a șase luni de negocieri cu grupul elvețian Ameropa, care deține în prezent platforma, trebuie să fie aprobată de acționarii Romgaz în cadrul unei adunări generale.

Prețul tranzacției vs valoarea reală

Romgaz va plăti aproximativ 46,5 milioane de euro pentru activele de producție, o sumă la care se vor adăuga costurile consumabilelor și alte cheltuieli de funcționare pe durata tranziției.

Interesant este că, la finalul anului 2024, valoarea contabilă a terenurilor și clădirilor combinatului era estimată la 126 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mult decât prețul plătit de Romgaz.

Diferența de valoare reflectă starea tehnică precară a instalațiilor, multe dintre acestea datând din perioada 1968-1981, și riscurile semnificative asociate cu modernizarea lor.

Înainte de finalizarea tranzacției, au fost întocmite zece rapoarte de evaluare tehnică și de mediu. Cu toate acestea, detaliile specifice ale acestor analize nu au fost făcute publice.

Romgaz, planuri ambițioase pentru Azomureș

Romgaz are în vedere transformarea gazului natural în produse cu valoare adăugată, precum amoniac, uree, acid azotic, îngrășăminte complexe și melamină.

Potrivit estimărilor companiei, Azomureș ar putea furniza până la 90% din cererea internă de îngrășăminte chimice, dacă ar funcționa la capacitate maximă.

Acest proiect este un pas important pentru Romgaz, în încercarea de a diversifica activitatea și de a adăuga valoare resurselor naturale ale României, au spune cei din conducerea companiei.

Cu toate acestea, Romgaz avertizează că succesul integrării verticale nu este garantat.

Fluctuațiile prețului gazului ar putea reprezenta o provocare, deși acestea ar putea fi contrabalansate prin reducerea costurilor de producție a îngrășămintelor în condiții de prețuri scăzute la gaz

Repornirea combinatului, în a doua jumătate a lui 2027

Deși tranzacția este privită cu entuziasm de către locuitorii din Târgu Mureș, care așteaptă crearea de noi locuri de muncă și revitalizarea economiei locale, repornirea producției nu este așteptată mai devreme de a doua jumătate a anului 2027.

Această întârziere este cauzată de o reglementare adoptată în primăvara anului 2026, care obligă Romgaz să prioritizeze livrările de gaze pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027.

În plus, legislația actuală limitează angajările în companiile de stat fără o creștere preconizată a veniturilor, ceea ce complică și mai mult procesul.

Azomureș, mari probleme ecologice

Una dintre cele mai mari provocări pentru noul proprietar rămâne problema ecologică.

Azomureș nu a reușit să îndeplinească doi dintre cei patru indicatori privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru 2025, ceea ce a dus la pierderea a 20% din certificatele gratuite de emisii pentru perioada 2026–2030.

Pentru a se conforma noilor cerințe de mediu, Romgaz plănuiește investiții substanțiale de aproximativ 478 de milioane de euro până în 2031.

Această sumă depășește cu mult costul achiziției și va pune presiune pe bugetul companiei, care deja se confruntă cu alte proiecte majore.

Context economic favorabil, dar cu rezerve

Preluarea Azomureșului vine într-un moment în care Romgaz se bucură de o situație financiară solidă. În primul trimestru din 2026, compania a raportat un profit net de 973 de milioane de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior.

Cu toate acestea, cifra de afaceri a scăzut cu 10%, ajungând la 2,14 miliarde de lei, din cauza scăderii volumului de gaze vândut și a prețurilor reglementate.

În paralel, Romgaz este implicată în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, dezvoltat în parteneriat cu OMV Petrom.

În pofida acestor provocări, acțiunile companiei s-au dublat pe bursă față de 2025, indicând încrederea investitorilor.

Locuitorii din Târgu Mureș privesc cu speranță către această tranzacție, care ar putea revitaliza unul dintre cele mai emblematice obiective industriale din oraș.

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