Sistemul Energetic Național înregistrează o nouă avarie majoră, în cel mai nefavorabil moment, pe fondul temperaturilor scăzute și al presiunii crescute pe piața de energie.

Când va fi remediată avaria

Centrala termoelectrică de la Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprită de urgență în urma unei avarii tehnice grave apărute la cazanul de abur al grupului energetic aflat în funcțiune, relatează Economica.net.

Defecțiunea constă într-o fisură la nivelul tubulaturii cazanului. Din motive de siguranță, din cauza presiunii ridicate, instalația a fost deconectată imediat de la rețea, iar alimentarea cu energie generată de acest grup a fost întreruptă.

Grupul energetic numărul 5 de la Centrala Termoelectrică Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit în cursul dimineții de luni, 5 octombrie 2026, la ora 11:00.

Echipele de mentenanță ale centralei au început evaluarea pagubelor, însă intervenția directă este îngreunată de procedurile tehnice de siguranță.

Cazanul necesită un interval prelungit de răcire treptată înainte ca echipele de sudori specializați să poată pătrunde în interiorul instalației pentru efectuarea reparațiilor.

Conform estimărilor preliminare ale specialiștilor din teren, lucrările de remediere, urmate de testele obligatorii de presiune și de reintrarea în parametrii de funcționare, vor dura câteva zile.

Data estimată pentru repunerea în funcțiune a Grupului 5 de la Turceni este ziua de 10 octombrie, la ora 00:00.

Impactul asupra Sistemului Energetic Național

Odată cu oprirea neplanificată a Grupului 5 de la Centrala Termoelectrică Turceni, puterea totală injectată în rețea de centralele pe cărbune din România a scăzut sub pragul de 350 MW, o valoare extrem de redusă pentru capacitatea de echilibrare a țării.

Această scădere accentuată a producției din surse fosile de bază survine în cel mai nefavorabil moment posibil. Sistemul național traversează deja o perioadă tensionată pe piața de profil, marcată de prețuri mari și de o dependență crescută de factorii de mediu.

În condițiile în care producția solară dispare odată cu apusul soarelui, pierderea capacităților pe cărbune lasă un gol greu de acoperit în bandă.

Lipsa acestui grup pe cărbune obligă Transelectrica și dispecerii naționali să caute soluții alternative pentru echilibrarea rețelei, în special prin creșterea producției pe hidro și gaz sau prin importuri.

S-a oprit și în luna august

Termocentrala Turceni, una dintre unitățile importante pentru producția de energie pe cărbune din România, a fost oprită pe 20 august din cauza unui cazan fisurat.