Zone afectate de căldură extremă

Septembrie 2025 a urmat tendința lunilor iulie și august, fiind a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie. Temperatura medie globală a fost de 16,11°C, cu 1,47°C peste nivelul preindustrial.

Samantha Burgess, strateg climatic la Copernicus, a declarat: „Contextul global al temperaturilor rămâne acelaşi, cu valori obstinatamente ridicate pe uscat şi la suprafaţa mărilor, reflectând influenţa continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă”.

În Europa, cele mai mari temperaturi au fost înregistrate în țările nordice și în Europa de Est, de la țările baltice până la Balcani. În afara continentului european, Canada, părți ale Groenlandei, nord-vestul Siberiei și regiuni vaste din Antarctica au cunoscut temperaturi-record.

Precipitații neobișnuite

În ceea ce privește precipitațiile, Copernicus a raportat ploi abundente în multe regiuni europene, inclusiv Scandinavia, Italia, Croația, Spania și coasta de est a Mării Negre.

În contrast, continentul american (Canada, SUA, Mexic, Brazilia și Uruguay), partea asiatică a Rusiei și nordul subcontinentului indian au avut o lună septembrie mult mai uscată decât de obicei.

Programul științific al Uniunii Europene, Copernicus, publică rapoarte meteorologice lunare globale. Acestea se bazează pe analize care combină măsurători satelitare, observații la sol și modele climatice.

Datele acoperă ultimii 85 de ani, permițând măsurarea tendințelor de creștere a temperaturilor pe Pământ lună de lună.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

