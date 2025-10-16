Prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Surse din anchetă au confirmat că una dintre persoane este Simona Stan, sora lui Carmen Dan, iar cealaltă este Mariana Popa, patroana unui salon de înfrumusețare.

„Faţă de cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis, joi seara, Poliţia Capitalei.

Polițiștii au declanșat o operațiune de amploare joi, punând în executare 16 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, au reclamat că ar fi fost înșelate cu promisiunea achiziționării de locuințe și autoturisme de lux la prețuri subevaluate.

Cele două femei sunt acuzate s-ar fi folosit de calități nereale, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de top din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere. Acestea s-au dat drept „persoane importante” de la OMV Petrom SA și TRANSPECO Logistic & Distribution.

Ele le-ar fi convins pe victime să plătească sume mari de bani pentru bunuri (apartamente, inclusiv în zone centrale, și mașini de lux, precum Mercedes G Class și Audi Q5) care urmau să fie vândute, la prețuri de „chilipir”, prin divizarea societăților, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două suspecte.

Carmen Dan, audiată în dosar ca martor

Surse din anchetă au confirmat că una dintre persoanele bănuite este Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan.

Pentru a câștiga încrederea victimelor și pentru a-și întări credibilitatea, Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, dar și de poziția soțului ei, angajat la Secretariatul General al Guvernului (SGG).

La audieri au fost citați ca martori și fostul ministru Carmen Dan, dar și soțul Simonei Stan, pentru clarificarea relațiilor și a contextului în care s-au folosit numele acestora.

Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, urmând ca, la finalul audierilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun față de persoanele bănuite.

O victimă a fost înșelată cu peste 370 de mii de euro

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, una dintre victime a fost înşelată cu suma de 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, o alta cu 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii şi mai multe autoturisme.

O a treia victimă a dat 372.000 de euro pentru mai multe apartamente în Bucureşti. Totodată, un medic stomatolog a „cumpărat” trei apartamente cu trei camere în spatele Mitropoliei, plătind 36.800 de euro pentru fiecare apartament, au explicat sursele citate.





