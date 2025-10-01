Potrivit unui document intrat în posesia Club Feroviar, conducerea Electrificare CFR SA a informat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și CFR Călători că, începând cu 7 octombrie 2025, va fi aplicată măsura de suspendare a alimentării cu energie electrică pentru locomotivele CFR Călători.

Doar 40 % din rețeaua feroviară este electrificată

Notificarea, semnată de directorul general Ștefan-Răzvan Rădulescu, invocă neplata unor facturi restante – parțiale sau integrale – pentru lunile martie, aprilie, mai, iulie, august și septembrie 2025.

În cazul în care restricția intră în vigoare, locomotivele electrice vor rămâne în depouri, iar compania va putea folosi doar tracțiunea diesel.

Impactul ar fi major, întrucât, deși doar circa 40% din rețeaua feroviară este electrificată, pe principalele magistrale circulația se face în mare parte cu locomotive electrice, iar trenurile de lung parcurs ar fi cele mai afectate.

Problemele CFR Călători nu sunt noi. Operatorul are restanțe și la plata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), datoriile ridicându-se la peste 41,4 milioane de lei (aproape 8,2 milioane de euro). În aceeași situație se află și Transferoviar Călători, aflat pe lista datornicilor către CFR SA.

Situație critică

Deși în vară Autoritatea pentru Reformă Feroviară, condusă de Mihai Barbu, anunța o soluție de compromis pentru eșalonarea plăților, nici CFR Călători, nici Transferoviar nu și-au respectat termenele.

CFR SA emisese deja telegrame prin care anunța trenurile ce urmau să fie anulate, însă cu două zile înainte de aplicarea primei măsuri drastice, restricțiile au fost suspendate, după achitarea parțială a datoriilor.

Situația rămâne critică. Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a anunțat că va ridica această problemă în cadrul Consiliului Economic și Social, programat miercuri.

El intenționează să solicite aviz negativ pentru proiectul de rectificare bugetară, acuzând faptul că CFR Călători nu primește nici suma de 270 de milioane de lei reprezentând restanțe pentru facilitățile de călătorie acordate anumitor categorii de pasageri.

