Viktor Orban, întrebat dacă partidul său ar putea să se alieze cu AfD-ul din Germania: „E exact ca în dragoste”

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, a participat, în acest weekend, la un eveniment în localitatea Lakitelek, unde a analizat pierderea alegerilor de către Fidesz în fața Partidului Tisza, criticând dur actuala guvernare. El a răspuns și la o întrebare despre o posibilă alianță a partidului său cu AFD-ul din Germania.

Critici la adresa promisiunilor electorale ale Partidului Tisza

Viktor Orban a făcut o analiză sinceră a campaniei electorale recente, subliniind că partidul său, Fidesz, a pierdut nu doar pe frontul digital, ci și pe teren. „A fost o luptă grea, iar mulți dintre oamenii noștri puternici au suferit răni serioase”, a spus Orban, citat de HVG.

De asemenea, fostul premier al Ungariei a susținut că Partidul Tisza a câștigat alegerile prin „promisiuni nerealiste”, menționând majorarea salariilor cu 25% pentru angajații din domeniul siguranței publice și reintroducerea pensiilor anticipate.

„Dacă vor reuși să satisfacă cerințele a 3,4 milioane de votanți, atunci poate vor deveni și ei un partid istoric de guvernare, dar deocamdată văd doar distrugere”, a afirmat Orban.

Generațiile tinere, o provocare pentru Fidesz

Orban a recunoscut că Fidesz se confruntă cu un val de schimbare generațională în rândul alegătorilor, mulți tineri votând împotriva partidului.

„Creierele lor sunt conectate diferit”, a spus el.

În opinia lui Orbán, slăbiciunea Fidesz în fața Partidului Tisza a fost evidentă în spațiul digital.

„Nu trebuie să ne propunem să fim la fel de puternici ca adversarii, pentru că generația mea nu poate face asta”, a recunoscut. El a menționat că Tisza Párt a avut un avantaj numeric în campanie, implicând 50.000 de voluntari, față de cei 30.000 ai Fidesz.

Viktor Orbán a solicitat timp pentru ca partidul său să-și consolideze poziția și să recâștige încrederea electoratului.

Ce spune Orban despre o alianță Fidesz - AfD

Fostul premier al Ungariei consideră că este nevoie de o politică suverană și de reducere a impozitelor, iar cei alături de care se află în Europa reprezintă același lucru, referindu-se la Alternativa pentru Germania (AfD), un partid politic german de extremă dreapta.

„AfD - cu care nu suntem încă împreună, dar orice dragoste se împlinește mai devreme sau mai târziu - își dorește, de asemenea, o politică suverană”, a declarat acesta.

Întrebat despre momentul în care Fidesz ar putea fi împreună într-o alianță cu partidul german de extremă dreapta, el a spus: „Este exact ca în dragoste: nu se poate ști dinainte”.