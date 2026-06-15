Ungaria a adoptat o reformă care limitează mandatele de premier la maximum 8 ani. Noua lege îi interzice lui Viktor Orban să mai revină la conducerea Guvernului, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Budapesta a adoptat o reformă constituțională istorică prin care se introduce o limită strictă pentru mandatele șefului Executivului. Conform noilor reglementări legislative, nicio persoană nu va mai putea ocupa funcția de prim-ministru pentru o perioadă mai lungă de 8 ani, o măsură ce reconfigurează complet viitorul politic al țării vecine.

Barieră constituțională: Viktor Orban, blocat definitiv

Efectul imediat și cel mai răsunător al acestei reforme este cel care vizează direct trecutul și potențialul viitor politic al liderului conservator Viktor Orban. Cel mai longeviv premier din istoria post-comunistă a Ungariei, Orban este vizat direct de noua normă juridică.

Orban a avut în total cinci mandate de prim-ministru (1998-2002, 2010-2026) şi a condus guvernul timp de 20 de ani.

Modificarea legislativă stipulează clar că persoanele care au atins sau au depășit deja acest plafon de 8 ani în fruntea Guvernului nu mai pot candida și nu mai pot fi desemnate pentru un nou mandat.

Această prevedere blochează în mod definitiv și irevocabil orice tentativă de revenire la putere a fostului lider de la Budapesta.

O mișcare intens dezbătută pentru democrația maghiară

Reforma a fost intens discutată în cercurile politice europene și de la Budapesta, fiind văzută de opoziție și de observatorii internaționali ca o măsură de siguranță democratică pentru a preveni concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur lider pentru perioade de ordinul deceniilor.

„Introducerea limitei de mandate reprezintă un pas major spre alinierea la standardele democrațiilor occidentale, unde alternanța la putere este garantată prin constituție. Era dictaturilor electorale lungi din regiune trebuie să ia sfârșit”, au explicat analiștii politici de la Budapesta.

Susținătorii noii legi argumentează că o perioadă de 8 ani (echivalentul a două mandate parlamentare standard) este mai mult decât suficientă pentru ca un lider politic să își implementeze programul de guvernare, lăsând ulterior loc înnoirii clasei politice.

De cealaltă parte, tabăra politică conservatoare a criticat dur reforma, catalogând-o drept o manevră juridică cu dedicație, menită să elimine din joc cel mai influent lider politic al țării din ultimele două decenii.

Legea va intra în vigoare conform procedurilor constituționale maghiare, deschizând o eră complet nouă în politica din Europa Centrală.

După adoptarea reformei istorice care limitează mandatele de prim-ministru și blochează revenirea lui Viktor Orban, noul Executiv de la Budapesta condus de Peter Magyar pregătește o nouă serie de măsuri controversate, care vizează direct eliminarea influenței vechiului regim din instituțiile cheie ale statului.

Planul central al premierului Peter Magyar este declanșarea unei revizuiri legislative de amploare care să permită o pârghie legală inedită: revocarea din funcție a actualului președinte al Ungariei, Tamas Sulyok.

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