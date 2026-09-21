Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut înfrângerea zdrobitoare suferită în fața extremei drepte AfD, descriind rezultatul alegerilor drept un dezastru, dar a promis că va rămâne în funcție.

Undă de șoc pe scena politică

O undă de șoc zdruncină scena politică de la Berlin după ce cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut deschis înfrângerea categorică suferită de formațiunea sa în fața partidului de extremă dreaptă Alternative für Deutschland (AfD), relatează POLITICO.

Într-o declarație de o sinceritate neobișnuită, șeful executivului a descris rezultatul obținut la urne drept un adevărat dezastru electoral, însă a transmis ferm că nu intenționează să își părăsească funcția.

Scrutinul regional desfășurat duminică în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară aduce cel mai puternic scor din istoria formațiunii radicale de dreapta, reconfigurând semnificativ raportul de forțe din parlament și punând o presiune uriașă pe coaliția de guvernare.

Friedrich Merz își asumă eșecul, dar exclude o demisie

În prima sa ieșire publică după centralizarea voturilor, Friedrich Merz nu a încercat să îndulcească realitatea de la urne.

Liderul german a respins apelurile venite din opoziție privind o eventuală demisie imediată sau declanșarea alegerilor anticipate. Merz a subliniat că responsabilitatea sa principală în acest moment este de a asigura stabilitatea țării și de a continua reformele asumate, în ciuda contextului politic extrem de ostil.

Să părăsești cârma țării într-un moment de criză ar însemna să predai inițiativa forțelor extremiste, a lăsat să se înțeleagă cancelarul, adăugând că va purta discuții decisive în cadrul partidului pentru reevaluarea strategiei guvernamentale.

Cancelarul a încercat să potolească rapid furtuna tot mai mare de speculații conform căreia se va retrage în urma acestei înfrângeri, care vine la doar două săptămâni după o altă înfrângere istorică în fața AfD într-un scrutin regional.

El a apărut în fața camerelor de filmat la doar câteva minute după închiderea sesiunilor de votare duminică pentru a spune că va continua să-și promoveze agenda de reformă și va acționa ca o ancoră de stabilitate în vremuri tulburi.

„Aceste reforme sunt antidotul la otrava autoritarismului”, a spus el. „Ceea ce trebuie făcut acum necesită coloană vertebrală, statornicie și răbdare. Voi demonstra aceste calități ca președinte al CDU și, mai presus de toate, ca și cancelar al țării noastre.”

CDU, cel mai slab rezultat de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial

AfD a câștigat aproximativ 38% din voturi în statul Mecklenburg-Pomerania de Vest, din nord-estul țării - al doilea cel mai bun rezultat din istoria sa, chiar înaintea Partidului Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, cu 35%, conform rezultatelor preliminare.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul conservator al lui Merz, a înregistrat cel mai slab rezultat la alegerile regionale sau naționale de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, obținând aproape 5% din voturi, conform unei numărători preliminare, situându-se la sau sub pragul de vot necesar pentru a intra în parlamentul statal.

Dacă partidul va scădea sub pragul de 5% în numărătoarea finală, acest lucru ar da o lovitură și mai dureroasă cancelarului, care deja se luptă să mențină sprijinul în rândul membrilor de rând ai partidului său.

„Nu putem cosmetiza rezultatele din Mecklenburg-Pomerania de Vest”, a spus Merz după închiderea secțiilor de votare duminică. „Este un dezastru. CDU a luptat din greu, dar, până la urmă, a fost strivită în confruntarea tot mai acută dintre SPD şi AfD”,

CDU, Uniunea Creştin Democrată, formaţiunea conservatoare a cancelarului Friedrich Merz care a condus până acum Primăria Berlinului, a obţinut 20% din voturi, potrivit primelor estimări, iar partidul de extremă dreapta AfD a strâns între 13,5% şi 16% din voturi.