„Este treaba ucrainenilor să-și aleagă președintele”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat duminică la postul ABC, ca răspuns la apelul lui Donald Trump pentru o schimbare de șef de stat în Ucraina, relatează AFP.

„Cu tot respectul cuvenit președintelui Trump, este treaba societății noastre, a poporului nostru, să-și aleagă liderul”, a spus Zelenski, reiterând apelul său la un armistițiu de 60 de zile cu Rusia pentru a organiza alegeri în Ucraina.

„Spuneți-i lui Putin să ne dea două luni, 60 de zile pentru un armistițiu total, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat președintele ucrainean.

„Desigur, vom fi gata să acceptăm orice alegere va face poporul nostru”, a adăugat el.

Președintele american a criticat sâmbătă atacurile efectuate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia și a sugerat că Ucraina ar trebui „să aibă un nou președinte”. El a făcut aceste remarci dure a doua zi după ce a anunțat un acord cu Putin pentru livrarea a 4,8 milioane de tone de motorină rusească în schimbul relaxării unor sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei.

Prețurile motorinei au crescut cu peste 65% în SUA de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, afectând numeroase sectoare economice, inclusiv agricultura și transporturile.

Donald Trump, care încearcă prin toate mijloacele să reducă prețurile în Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, știe că prețurile ridicate la combustibili reprezintă o sursă majoră de nemulțumire în rândul alegătorilor și încearcă să dea vina pe Ucraina în timp ce își apără războiul împotriva Iranului.

În schimb, președintele ucrainean a semnalat că motorina s-a scumpit mai ales după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz ca replică la războiul declanșat împotriva sa de SUA și Israel. „Toată lumea înțelege asta”, a spus el.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că țara sa a îndurat „o săptămână dificilă”, cu 196 de bombardamentee rusești asupra infrastructurii energetice și uciderea a 153 de civili. Cu toate acestea, Trump nu l-a criticat pe Putin pentru că omoară oameni și distruge infrastructura civilă a Ucrainei.