Recent, în serialul „Wednesday”, în care joacă Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Luis Guzmán și Christina Ricci, au jucat nu unul, ci chiar trei actori născuți în România.

Iată care românii care au jucat în producții marca Netflix. În plus, o actriță de la noi va juca într-o producție Paramount Plus.

Victor Dorobanțu – Wednesday

Rolul din serialul Netflix este primul pentru magicianul în vârstă de 25 de ani. Victor Dorobanțu se descrie drept un fan al familiei Addams, dar și al personajului pe care l-a interpretat. Într-un interviu pentru Vanity Fair, tânărul actor a explicat că l-a urmărit pe Thing de când era mic.

„Mi-a plăcut foarte mult pentru că este o personalitate puternică într-o mână mică”, spune Victor Dorobanțu.

În ceea ce privește obținerea rolului, actorul spune că nu l-a întrebat pe cunoscutul regizor acest lucru.

Dar îmi amintesc că am fost la casting fără nicio așteptare. Câteva zile mai târziu, cineva m-a sunat și mi-a spus că sunt unul dintre cei trei magicieni aleși. Apoi, când am ajuns la studiourile Buftea, lângă București, eram cu alți doi magicieni pe care îi admir. Mi-am spus că nu am nicio șansă, că ei sunt mult mai buni ca mine. Victor Dorobanțu

Apoi, a avut loc discuția cu Tim Burton, continuă el. „Am simțit că am avut o conexiune, pentru că am pus mâna pe masă și am început să vorbim, iar mâna mea se mișca fără să știu. Îl jucam pe «Thing», în timp ce vorbeam cu Tim Burton”, încheie el.

Recomandări IGPR anchetează de 4 luni un caz de care știa încă din 2021: cum se plimba șeful Poliției Timiș cu mașina instituției

Cezar Grumăzescu – Wednesday

Pe lângă Victor Dorobanțu, în serialul „Wednesday” mai joacă și Cezar Grumăzescu. Acesta îi dă viață lui Vlad, antrenorul de scrimă al Academiei Nevermore.

Văzându-mă în cadre alături de acești actori… sunt înmărmurit, într-un fel. Pentru că am și eu obiectivele mele în viața asta: să fiu angajat într-un teatru, să fac filme, dar atât de sus, nu știu, la genul acesta de proiect chiar nu am îndrăznit să gândesc. Am fost foarte emoționat, m-am gândit la părinții mei. Am sperat că sunt și ei fericiți, că am reușit chestia asta. Cred că tot proiectul a fost așa, ca o binecuvântare. Cezar Grumăzescu, citat de euronews.ro.

George Burcea – Wednesday

Al treilea român din distribuția „Wedsnesday” este George Burcea. Fostul soț al Andreea Bălan îl interpretează pe Lurch, valetul celebrei familii Addams.

În noiembrie, George Burcea a distribuit o secvență cu el din serialul „Wednesday”. În legenda postării de pe Instagram, actorul a scris că i se pare ireal că a ajuns să joace alături de nume mari de la Hollywood.

„Încă am proaspătă în minte imaginea unui băiețel din Puțureni care era fascinat de cinematografie și de actorii pe care îi vedea pe TVR abia după ce termina treaba la animale. Mi se pare încă ireal că tot el, după vreo 25 de ani, își urmează visul. Și joacă acum alături de Catherine Zeta-Jones, LUIS Guzman, Christina Ricci (și lista nu se termină aici), sub bagheta magică a lui Tim Burton. Credeți în voi, în vise… în Dumnezeu! Toate se așază așa cum trebuie! Mă simt binecuvântat. Pe 23 noiembrie Wednesday va fi pe Netflix! Vizionare plăcută!”, a scris George Burcea pe Instagram.

Recomandări INTERVIU. Decanul de vârstă al magistraților refuză să-şi abandoneze profesia, în timp ce colegi mai tineri aleg pensiile speciale: „N-aș fi putut să trăiesc fără să fiu procuror”

Ana Ularu – Tribes of Europa

Ana Ularu poate fi urmărită pe Netflix în „Tribes of Europa”. Lansat în 2021, acesta a fost primul serial original al platformei de streaming în care unul dintre rolurile centrale este interpretat de o actriță din România. „Tribes of Europa” este o producție SCI-FI Netflix. O aventură palpitantă ce își imaginează cum ar arăta Europa în anul 2074, după ce o catastrofă globală a dus la dispariția vechilor națiuni.

„2074. În urma unui dezastru global misterios, războiul face ravagii între triburile care au s-au format după distrugerea Europei. Trei frați din tribul pașnic Origines, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) și Elja (David Ali Rashed), sunt despărțiți și siliți să își ia fiecare soarta în mâini într-o confruntare plină de acțiune pentru viitorul acestei noi Europe”, se arată în sinopsis.

Tribes of Europa este un serial inedit pe piață. Mi se pare că funcționează foarte bine în contextul geopolitic actual”, spune Ana Ularu. „În același timp, poate servi atât ca atenționare, cât și ca o lecție frumoasă despre colaborarea și înțelegerea interumană, mai mult decât despre diferențele dintre noi. Este un film de acțiune, e interesant. E ciudat la modul cel mai frumos și va purta spectatorul prin niște lumi absolut speciale, create de Philip Koch. Ana Ularu

Recomandări Aproape 100.000 de infecții respiratorii, înregistrate într-o săptămână în România. De ce a crescut atât de mult numărul de cazuri și ce recomandă medicii

Seria prezintă o lume împărțită în mai multe triburi care se luptă pentru supremație. Ana Ularu interpretează rolul Grietei, o războinică din tribul Crow, condus de luptători nemiloși.

Despre Grieta, personajul său din serialul de la Netflix, Ana Ularu a spus, într-un interviu din 2021, că este „foarte interesant. Pentru că este greu de fixat în vreun stereotip. Cel puțin, eu am abordat-o lăsându-i foarte mult loc pentru umor, pentru momente de vulnerabilitate, dincolo de fațada de războinic devotat. Este un personaj puternic și care, în același timp, înșală așteptările”.

Anamaria Marinca – The Old Guard

Daniel Nuță – „Ascensiunea imperiilor: Otomanii, sezonul 2”

Radu Micu – „Ascensiunea imperiilor: Otomanii, sezonul 2”

Mădălina Craiu – The Turkish Detective

Citește continuarea pe tvmania.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL TVMANIA.RO

Urmărește-ne pe Google News