Oana Pellea, critici dure la adresa Terasei Obor

„Cât timp voi trăi… NIMENI nu va profita și nu va altera imaginea tatălui meu. PUNCT. Luați-vă gândul!”, a transmis Oana Pellea într-o postare pe Facebook, exprimându-și indignarea față de gestul localului de a folosi imaginea părintelui său fără acord.

Actrița a dezvăluit că de-a lungul anilor a refuzat numeroase propuneri comerciale care vizau imaginea tatălui ei, inclusiv pentru reclame la diverse produse sau campanii politice.

„Au vrut să-mi dea bani, să-i vând imaginea pentru muștar, pentru reclame la te miri ce, i-au folosit imaginea în campanii politice, îi fură vocea pentru reclame, îi fură drepturile de autor de zeci de ani… m-am opus și luptat întotdeauna pentru imaginea tatălui meu… dar nu m-am așteptat că o să fie folosit și pentru vânzare de mici…”, a mai scris fiica actorului.

Oana Pellea a subliniat că nu este interesată de bani, ci de respectarea memoriei lui Amza Pellea. „E așa de greu de înțeles?”, a întrebat retoric artista.

De asemenea, ea a criticat Terasa Obor pentru că ar fi utilizat și imaginile altor personalități celebre, precum Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci, în scopuri comerciale. În răspunsul său, localul a susținut că folosirea imaginii lui Amza Pellea ar fi fost un „omagiu”.

„Ce țară este asta… în care un artist simbol național e folosit la vânzare de mici? Terasa Obor, păcat este că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vă vindeți marfa! Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane, un TEATRU, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital…”, a propus Oana Pellea, vizibil dezamăgită.

Răspunsul Terasei Obor

Adrian Rebenciuc, managerul Terasei Obor și fost lider al galeriei Dinamo, a declarat pentru HotNews că bannerul a fost retras imediat ce a fost sesizat de actriță.

„Mi-am cerut scuze. Să fie sănătoasă. L-am dat jos când mi-a zis”, a spus el, adăugând că nu și-a dorit să provoace un conflict.

„Noi am făcut o chestie frumoasă. Ne întreba lumea… voi aveți doar străini? Și ne-am gândit la Nea Marin, un personaj autohton. Nu l-am pus pe persoana fizică”, a explicat Rebenciuc. Totodată, acesta a descris personajul interpretat de Amza Pellea în filmul clasic „Nea Mărin miliardar” (1979) drept „un bun național”.

Terasa Obor SRL, fondată în 2018 și administrată de Adrian Rebenciuc, a raportat pentru anul 2023 o cifră de afaceri de 8,1 milioane de lei și un profit net de 1,3 milioane de lei. Localul a fost menționat de publicații internaționale de renume, precum The New York Times, pentru specificul său tradițional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE