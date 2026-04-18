Ce mănâncă un șofer român de TIR înainte să plece în cursă

Mulți dintre șoferii de TIR filmează momente din viața pe camion, pe care le încarcă apoi pe TikTok. Acesta este și cazul lui Claudiu care, la 24 de ani, s-a angajat ca șofer de TIR în Spania.

După ce le-a arătat internauților cum a fost prima zi de muncă în calitate de șofer de TIR în Spania, tânărul a filmat și rutina de dimineață, din timpul cursei.

„Rutina de dimineața a unui șofer de camion de 24 de ani, în Spania”, își începe el filmarea pe TikTok, din parcarea în care a dormit.

Tânărul șofer român de TIR a filmat și a arătat ce mănâncă la micul dejun înainte să plece în cursă și spune că acesta este produsul pe care îl preferă în fiecare dimineață.

„Îmi pregăteam să mănânc ce mănânc aproape zilnic, în fiecare dimineață: iaurt grecesc cu nuci și migdale”, a mai explicat el în filmare.

Șoferul român de TIR a arătat cum se pregătește de cursă în Spania

Odată ce a terminat de mâncat, tânărul a arătat și cum s-a pregătit de cursa din Spania. Șoferul român de TIR și-a verificat camionul, apoi și-a poziționat volanul și a pregătit totul de drum.

„După ce mi-am tras perdelele și pe-o parte și pe alta, mi-am tras canadiana pe mine și am ieșit la război.

Îmi pregătesc bidonul de apă pentru că îmi place să mă spăl cu apă rece pe față. Mă rog, nu îmi place, dar e sănătos. După ce mă spăl, merg să dau o tură de camion. Am mers la remorcă să o verific și am remarcat că am uitat să o încui aseară. Am verificat interiorul ca să nu fie cineva (…) Mi-am luat ochelarii, mi-am setat volanul, cotiera, mi-am pus centura și am plecat”, a mai povestit Claudiu, în videoclipul postat pe TikTok.

Șoferul român de TIR a arătat cât a plătit pe un prânz pe feribot

Claudiu a postat și o continuare a videoclipului, în care le-a prezentat internauților tot ce a făcut în a doua zi ca șofer de TIR. Tânărul a fost nevoit să urce camionul pe feribot pentru a ajunge la destinație.

Nu a dezvăluit cât urma să dureze drumul, dar a filmat dormitorul pe care urma să îl aibă pe ambarcațiune și masa de prânz pe care a luat-o la bord, pentru care a plătit opt euro.

„Barca asta e un pic cam veche. Cred că e de când era tata în armată. (…) Mi-am luat o porție de cartofi prăjiți și pește pe care am dat 8 euro cu tot cu reducerea de șofer”, a mai mărturisit Claudiu în videoclipul viral.

