Conflictul dintre cele două mari partide aflate la guvernare a intrat într-o fază critică. În timp ce social-democrații urmează să lanseze luni, 20 aprilie, un ultimatum de 72 de ore pentru ca Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, liberalii fac scut în jurul șefului Executivului și acuză PSD de iresponsabilitate în plină criză economică.

„Ilie Bolojan nu pleacă din funcție!” Senatorul PNL Mihai Coteț e citat pe contul oficial de Facebook al PNL și a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale, confirmând că premierul nu are nicio intenție să demisioneze sub presiunea partenerilor de coaliție. Acesta susține că România are nevoie de reforme urgente, nu de un „premier de paie, păpușat de PSD”.

„Ilie Bolojan a spus clar: nu pleacă din funcție. (…) Dacă PSD își va lua jucăriile și va pleca în plină criză economică, atunci, în 45 de zile, Ilie Bolojan ar trebui să vină în Parlament cu o nouă formulă de Guvern”, a declarat Mihai Coteț.

Liberalii par pregătiți pentru orice deznodământ, inclusiv pentru dizolvarea Parlamentului. Potrivit declarațiilor senatorului PNL, dacă nicio formulă de guvern propusă de Bolojan nu va trece de votul parlamentarilor în termenele legale, România s-ar putea îndrepta spre urne în aproximativ două luni.

Dacă miniștrii PSD demisionează, premierul are 45 de zile să prezinte o nouă listă de miniștri. Dacă propunerea e respinsă, se mai pot face încercări, dar blocajul duce la anticipate. „Dacă nu trece de Parlament, atunci în 60 de zile vom avea alegeri anticipate”, subliniază Mihai Coteț.

Mihai Coteț critică dur strategia politică a social-democraților, considerând-o o „cacealma riscantă” care va fi decontată tot de cetățeni. Senatorul sugerează că PSD nu și-a învățat lecțiile trecutului și că preferă să destabilizeze țara pentru a-și păstra privilegiile. „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, indiferent de costuri. Iar pentru asta sunteți dispuși să dați foc la țară!”, a transmis acesta către partenerii de guvernare, adăugând că românii vor sancționa aceste jocuri de culise prin vot.

„Românii au început să facă diferența între vorbă și faptă. Între gargară și reformă. Între cei care țin de scaun și cei care țin direcția. Iar când vine momentul, România își ia revanșa nu cu scandal, ci cu vot.”, a mai spus senatorul Mihai Coteț.

Această reacție vine după ce liderul PSD, Claudiu Manda, a anunțat un plan „kamikaze”: retragerea miniștrilor PSD din guvern dacă Ilie Bolojan nu demisionează. În ciuda presiunilor, Bolojan a reafirmat în discuțiile interne cu membrii PNL că „nu este o marionetă” și că va rămâne pe poziții. Mai mult, premierul a anunțat, vineri, că nu își va da demisia, chiar dacă miniștrii PSD vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic. „Nu voi demisiona”, a clarificat, Bolojan, într-o emisiune la Radio România Actualități.

Lunea viitoare este considerată „ziua zero”, momentul în care PSD va formaliza, prin votul structurilor de conducere, retragerea sprijinului pentru premier, deschizând oficial calea către un blocaj instituțional care ar putea arunca România în febra alegerilor anticipate.

