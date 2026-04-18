Conflictul dintre cele două mari partide aflate la guvernare a intrat într-o fază critică. În timp ce social-democrații urmează să lanseze luni, 20 aprilie, un ultimatum de 72 de ore pentru ca Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, liberalii fac scut în jurul șefului Executivului și acuză PSD de iresponsabilitate în plină criză economică.

„Ilie Bolojan nu pleacă din funcție!” Senatorul PNL Mihai Coteț e citat pe contul oficial de Facebook al PNL și a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale, confirmând că premierul nu are nicio intenție să demisioneze sub presiunea partenerilor de coaliție. Acesta susține că România are nevoie de reforme urgente, nu de un „premier de paie, păpușat de PSD”.

„Ilie Bolojan a spus clar: nu pleacă din funcție. (…) Dacă PSD își va lua jucăriile și va pleca în plină criză economică, atunci, în 45 de zile, Ilie Bolojan ar trebui să vină în Parlament cu o nouă formulă de Guvern”, a declarat Mihai Coteț.

Liberalii par pregătiți pentru orice deznodământ, inclusiv pentru dizolvarea Parlamentului. Potrivit declarațiilor senatorului PNL, dacă nicio formulă de guvern propusă de Bolojan nu va trece de votul parlamentarilor în termenele legale, România s-ar putea îndrepta spre urne în aproximativ două luni.

Dacă miniștrii PSD demisionează, premierul are 45 de zile să prezinte o nouă listă de miniștri. Dacă propunerea e respinsă, se mai pot face încercări, dar blocajul duce la anticipate. „Dacă nu trece de Parlament, atunci în 60 de zile vom avea alegeri anticipate”, subliniază Mihai Coteț.

Mihai Coteț critică dur strategia politică a social-democraților, considerând-o o „cacealma riscantă” care va fi decontată tot de cetățeni. Senatorul sugerează că PSD nu și-a învățat lecțiile trecutului și că preferă să destabilizeze țara pentru a-și păstra privilegiile. „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, indiferent de costuri. Iar pentru asta sunteți dispuși să dați foc la țară!”, a transmis acesta către partenerii de guvernare, adăugând că românii vor sancționa aceste jocuri de culise prin vot.

„Românii au început să facă diferența între vorbă și faptă. Între gargară și reformă. Între cei care țin de scaun și cei care țin direcția. Iar când vine momentul, România își ia revanșa nu cu scandal, ci cu vot.”, a mai spus senatorul Mihai Coteț.

Această reacție vine după ce liderul PSD, Claudiu Manda, a anunțat un plan „kamikaze”: retragerea miniștrilor PSD din guvern dacă Ilie Bolojan nu demisionează. În ciuda presiunilor, Bolojan a reafirmat în discuțiile interne cu membrii PNL că „nu este o marionetă” și că va rămâne pe poziții. Mai mult, premierul a anunțat, vineri, că nu își va da demisia, chiar dacă miniștrii PSD vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic. „Nu voi demisiona”, a clarificat, Bolojan, într-o emisiune la Radio România Actualități.

Lunea viitoare este considerată „ziua zero”, momentul în care PSD va formaliza, prin votul structurilor de conducere, retragerea sprijinului pentru premier, deschizând oficial calea către un blocaj instituțional care ar putea arunca România în febra alegerilor anticipate.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

România va putea să își satisfacă singură nevoia de energie internă până la finalul lui 2026, anunță Bogdan Ivan
Știri România 19:10
România va putea să își satisfacă singură nevoia de energie internă până la finalul lui 2026, anunță Bogdan Ivan
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Interviu
Știri România 19:00
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
Stiri Mondene 17:00
Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Stiri Mondene 15:21
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
ObservatorNews.ro
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Mediafax.ro
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților
KanalD.ro
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan pentru că nu a intervenit în scandalul din coaliție: „E un lucru bun”
Politică 20:10
Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan pentru că nu a intervenit în scandalul din coaliție: „E un lucru bun”
PNL ia în calcul alegerile anticipate și dă vina pe PSD. Senatorul Mihai Coteț: „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, sunteți dispuși să dați foc la țară!”
Politică 20:01
PNL ia în calcul alegerile anticipate și dă vina pe PSD. Senatorul Mihai Coteț: „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, sunteți dispuși să dați foc la țară!”
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi