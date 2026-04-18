Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan pentru că nu a intervenit în scandalul din coaliție: „E un lucru bun”

Grindeanu neagă că este cauza crizei politice din România

„Nicușor Dan vede și înțelege foarte bine rolul constituțional, acela de mediator. Dacă te duci și ții parte politică unui partid sau a altuia, înseamnă că ieși din limitele constituționale ale unui președinte. Ceea ce președintele Nicușor Dan nu a făcut până acum, iar asta e un lucru bun”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Tot sâmbătă, liderul social-democraților a răspuns acuzațiilor conform cărora PSD ar fi responsabil de actuala criză politică, după ce a cerut schimbarea premierului înainte de termenul stabilit, aprilie 2027.

Grindeanu a negat categoric că partidul său ar fi cauzat vreo criză și a evidențiat că acțiunile PSD au fost transparente.

„Eu n-am văzut o așa declarație și dacă ar fi fost această declarație, nu înțeleg la ce se referă. Noi am făcut lucrurile cât se poate de transparent, de clar. Anul trecut am auzit un cuvânt obsesiv: «deficit». De dimineață până seară era cu deficitul. Acum, de vreo săptămână, două și sunt convins că vom auzi și în următoarele două, trei săptămâni o să auzim alt cuvânt obsesiv, și anume «stabilitate», să nu stricăm stabilitatea”, a spus Grindeanu.

„Stabilitatea e bună, dacă îți dă prosperitate”

Potrivit liderului PSD, stabilitatea politică trebuie să fie un mijloc pentru a obține prosperitate, nu un scop în sine.

„Stabilitatea e bună, dacă îți dă prosperitate. Nu e cazul. Dacă lucrurile nu merg într-o direcție bună și asta spun 80% dintre români, atunci trebuie să faci ceva, să schimbi, să încerci să îndrepți direcția spre o țintă bună. Eu cred că asta înseamnă responsabilitatea”, a explicat Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că menținerea stabilității politice ar putea fi realizată rapid, cu condiția existenței unei voințe politice comune.

„Să ai stabilitate, doar de dragul stabilității, nu cred că e o țintă pe care trebuie să o urmărești neapărat. Dacă acea stabilitate ar aduce prosperitate, evident că nu ai niciun motiv să strici acel aranjament. Nu e cazul. Dar această stabilitate poate să revină foarte rapid, dacă există bunăvoință și dacă se găsește rapid un consens politic”, a mai adăugat liderul PSD.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan a recunoscut joi, într-un interviu pentru Europa FM, că PSD încalcă în prezent protocolul coaliției de guvernare prin solicitarea de a schimba premierul înainte de termenul convenit, ceea ce ar putea alimenta criza politică.

„Este un acord pe care PSD, în momentul acesta, îl încalcă. Cu asta sunt de acord”looo, a afirmat șeful statului, făcând referire la înțelegerea semnată în 2025, care stipulează că Ilie Bolojan ar trebui să rămână prim-ministru până în aprilie 2027.

Nu e prima dată când Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan

În timpul unei conferințe de presă de ieri de la Maramureș, Sorin Grindeanu a vorbit și despre Nicușor Dan și spune că actualul președinte „și-a înțeles rolul constituțional”.

„Eu cred că președintele Nicușor Dan, din ce am văzut, și-a înțeles foarte bine postura constituțională: de a fi un mediator. Nicușor Dan a fost adversar politic al PSD (…) asta nu înseamnă că nu văd că a înțeles foarte bine rolul constituțional: de a fi mediator. Cred că președintele țării, dacă își înțelege rolul, nu poate să fie ajutorul pentru un partid sau altul. Ar încălca legea dacă ar face acest lucru”, a afirmat ieri Grindeanu.

Poziția lui Nicușor Dan în scandalul PSD-PNL

În cadrul unui interviu pentru postul de radio EuropaFM, Nicușor Dan a fost întrebat dacă se poziționează de partea premierului Bolojan sau a liderului PSD Sorin Grindeanu, iar șeful statului a insistat asupra neutralității sale.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, dar, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău. Totuși, trebuie să avem un dialog între noi”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că soluția ideală ar fi păstrarea coaliției actuale, eventual cu un nou prim-ministru, dar a recunoscut că nu deține atribuții constituționale pentru a interveni direct în acest moment: „Ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliție și nu de mine”.

În ceea ce privește acuzațiile conform cărora PSD încalcă protocolul coaliției, Nicușor Dan a fost de acord că „PSD-ul, în momentul ăsta, încalcă acordul semnat vara trecută, prin care Ilie Bolojan era desemnat premier până la rotativa guvernamentală din aprilie 2027”. Totuși, președintele a evitat să condamne în mod direct inițiativa PSD de a organiza un referendum intern, afirmând că „este o expresie democratică a nemulțumirii lor față de premier”.

Referitor la posibilele scenarii pentru viitor, șeful statului a admis că un guvern minoritar este o posibilitate reală, dar a subliniat dificultățile pe care acesta le-ar întâmpina.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a declarat că va interveni doar atunci când va avea un atribut constituțional clar, adăugând că „la momentul potrivit, voi veni cu o soluție echilibrată”.


